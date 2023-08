O to největší se postarala Útvina, která si řádně užívá se svými fanoušky vstup do podzimní části. A není divu. Svěřenci trenéra Víta Červenky totiž ještě neztratili ani bod. Naposledy si drze vyšlápli na svém stadionu na rezervu Dvorů, kterou porazili před zraky 120 diváků 3:0. „Lepší vstup do zápasu jsme si asi nemohli přát, prakticky ze dvou prvních šancí jsme šli do dvougólového trháku,“ vracel se k povedenému vstupu do zápasu útvinský obránce Martin Michalec.