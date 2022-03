Jenže vidina ještě před samotným utkáním, které Kyselka absolvovala ve Stanovicích, dostala pořádné trhliny. „Bohužel už před srazem jsme věděli, že nám několik hráčů bude chybět. Navíc hodinu před zápasem nám vypadli další tři kluci, a tak jsme museli nastoupit pouze v deseti,“ přiblížil předzápasové starosti.

Ale ani to však neúplnou jedenáctku kyselského výběru nezlomilo. „I tak jsme si řekli, že zkusíme o body zabojovat,“ upozorňoval kapitán Kyselky.

Jenže vstup do utkání neměla Kyselka vůbec dobrý, když ve 12. minutě prohrávala o dvě branky. „Nám se však záhy podařilo potrestat ztrátu míče soupeře, když mi David Tůma krásně poslal míč za obránce a já už neměl problém míč uklidit do brány,“ říká ke kontaktní brance svého týmu. Do konce prvního poločasu si však Stanovice vytvořily díky třetí trefě opět dvoubrankový náskok.

„Během prvního poločasu jsme však ještě měli štěstí, když Stanovice nastřelily břevno, a v poslední vteřině jsme vykopli míč po rohu z brankové čáry,“ vrací se k dalším šancím stanovického týmu.

Po obrátce stran však vsadil tým z Poohří na bojovnost a to se mu gólově vyplatilo. „Naskočil jsem si na centr z rohu a hlavou ho poslal do sítě,“ popisuje svůj druhý střelecký zápis v utkání. A pro jeho tým bylo ještě lépe. „Zanedlouho nato jsem byl faulovaný ve vápně a měli jsme výhodu pokutového kopu. Věřil jsem si, tak jsem si míč vzal a srovnal skóre,“ říká k třetí brankové radosti Kyselky v souboji se Stanovicemi.

„Ke konci zápasu už nám v deseti hráčích docházel dech, ale podařilo se nám výsledek udržet,“ upozorňoval, že závěr zápasu nebyl pro kyselskou družinou jednoduchý.

„Byl jsem na kluky z týmu hrdý, jak zápas odmakali,“ chválil si přístup hráčů, kteří odehráli v oslabení. „Samozřejmě že za svůj hattrick něco pošlu do týmové kasy,“ slibuje závěrem, že za svůj gólový počin něco přihodí do týmové kasy.