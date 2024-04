Krušnohorské derby pod taktovkou potůčkovského srdcaře Miroslava Šípka, mezi TJ Potůčky a RZ Abertamy, bylo věnováno Janu Jandovi alias Jandinimu, který bojuje po autonehodě s nepřízní osudu. Bývalý hráč TJ Sokol Pernink, tak po dlouhé době oprášil prach ze svých střelek, a v derby vedl Potůčky do zápasu z pozice kapitána.

I když výsledek jasně hovoří pro Abertamy, které Potůčky převálcovaly v poměru 9:0, za které dosáhli na hattrick Daniel Klimm a Petr Čečák, zvítězilo také fotbalové srdce. Celkově pak zamířilo na benefiční duel bezmála sto šedesát fanoušků. Během utkání se vybralo na podporu Jandiniho přes třicet tisíc korun, když finanční podporu svému kamarádovi vyjádřily nejen Potůčky a Abertamy, ale Ostrov B a Jáchymov.

Zdroj: Miroslav Šípek

„Jsme moc rádi, že jsme mohli benefiční utkání uskutečnit, za což patří poděkování týmu Abertam, který nám vyšel vstříc. Poděkovat bychom chtěli všem, co přispěli jakoukoliv částkou na podporu našeho kamaráda, který bojuje po autonehodě s nepřízní osudu a částku využije na potřebnou rehabilitaci," děkovala všem duše benefičního duelu Miroslav Šípek.

A horalé podpořili svého kamaráda štědrými častkami, Ostrov B přispěl pěti tisíci, stejným dílem přispěly také Potůčky, Jáchymov přihodil tři tisíce a Abertamy přes tři tisíce. „Bylo to neskutečné! Chci poděkovat všem za tak velkou účast a (finanční) podporu, dodalo mi to další sílu a energii do boje s nepříznivým osudem. Největší díky patří Miroslavu Šípkovi, který celou super akci vymyslel a uspořádal, moc si toho vážím kamaráde! Bylo mi ctí nastoupit v mistrovském utkání jako kapitán za TJ Potůčky. Děkuji také klukům z Potůček Jáchymova, Abertam a Ostrova B," říkal po utkání Jan Janda, který sice svůj tým nedovedl k bodům, ale i přesto si návrat na zelený pažit řádně užil.

Abertamy tak udržely jarní stoprocentní bilanci, když dosáhly na třetí výhru v řadě. O něco lépe jsou na tom Počerny, ty uspěly i ve čtvrtém duelu, když si tentokrát v žaludové aleji zastřílely v bitvě s rezervou Kolové, které nasypaly šest kousků. Otročín pak přetavil výjezd na půdu Nových Hamrů ve vítězství 4:1.

Stoprocentní bilanci udržely také Stanovice, které tentokrát uspěly v Radošově, kde porazily Kyselku 3:1. V bitvě tabulkových sousedů uspěla chyšská rezerva, která před svými fanoušky udolala žlutickou rezervu 3:1. Naplno bodoval také lídr tabulky z Hájku, který si spravil chuť po prohře v uplynulém kole, když tentokrát uspěl na stadionu Krásného Údolí, odkud si odvezl výhru 3:1.

Výsledky, 18. kolo:

Nové Hamry – Otročín 1:4 (0:2). Branky: 80. Martin Černý – 18. a 25. Matěj Nepraš, 65. Jan Nepraš, 68. František Šašek. Rozhodčí: Rohalskyi Volodymyr. ŽK: 1:2. Diváci: 40.

Chyše B – Žlutice B 3:1 (0:0). Branky: 51. Josef Lavička, 51. a 81. Petr Krejza – 72. Jiří Čihoský. Rozhodčí: Bouše Václav. Bez karet. Diváci: 100.

Kyselka – Stanovice 1:3 (0:0). Branky: 89. David Tůma – 77. Filip Vilinger, 83. Tomáš Šnajdar, 92. Robin Vondráček. Rozhodčí: Kondrys Miroslav. ŽK: 3:4. ČK: 1:0 (78. Adam Fedorek). Diváci: 40.

Abertamy – Potůčky 9:0 (3:0). Branky: 29. , 31. a 53. Daniel Klimm, 64. , 66. a 81. Petr Čečák, 36. Vratislav Láda, 83. Pavel Tvrdý, 85. Roman Rödl. Rozhodčí: Sakač Jan. Bez karet. Diváci: 158.

Krásné Údolí – Hájek 1:3 (1:2). Branky: 32. Richard Andrš – 20. Jiří Kožíšek, 45. Tomáš Bahleda, 61. Ondřej Meister. Rozhodčí: Hoza Filip. ŽK: 1:0. Diváci: 30.

Počerny – Kolová B 6:1 (2:0). Branky: 11. Ondřej Šaláta, 30. Michal Svoboda, 51. a 65. Adam Krajsa, 57. Tomáš Truhlář, 67. Pavel Kovařík – 85. Radek Štěpán. Rozhodčí: Rohalskyi Volodymyr. ŽK: 0:1. Diváci: 30.