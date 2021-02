Bývalý vynikající fotbalista, který načal svou kariéru roku 1976 v Toužimi, poté zamířil do Útviny, kde hrával krajský přebor, posléze oblékal na vojně dres béčka Dukly Písek, tenkrát v TJ Čížová.

Poté jeho kroky směřovaly zpět do Útviny, na rok si pak odskočil do Bezvěrova a opět následoval návrat do Útviny. Následně na sklonku své kariéry si vyzkoušel štaci v trikotu Krásného Údolí a opět následoval návrat do Útviny. Poslední zápas v dresu Útviny odehrál v roce 2019 a poté se vrhl na funkcionařinu, v současné době šéfuje fotbalovému oddílu.

Zdroj: Archiv Víta Červenky

Proč svou kandidaturu šéf TJ Sokol Útvina přehodnotil a nově se bude ucházet o místo ve výkonném výboru OFS Karlovy Vary, o tom jsme si s předsedou Útviny v exkluzivním rozhovoru Deníku povídali.

Můžete přiblížit vaše stanovisko, proč jste se rozhodl kandidovat na post předsedy OFS Karlovy Vary?

V současné době je již situace jiná. Existuje tým, který koordinuje situaci kolem voleb. V rámci jednání jsme domluveni na tom, že se vzdám své kandidatury ve prospěch pana Zdeňka Havla. Pokud bych se přeci jenom měl vyjádřit k tomu, proč jsem se rozhodl kandidovat, tak je to zejména proto, že si myslím, že by se mělo kompletně změnit vedení FAČR úplně od podlahy a začít na okresech. Vůči Lubošovi (pozn. red. Luboš Garaj, současný předseda OFS Karlovy Vary) samozřejmě nemám žádné výhrady, co se týče vedení okresu. Moje vize je však taková, že předseda by měl být vidět i jindy než na losovacím aktivu či valné hromadě, měl by občas objet nějaká utkání v rámci probíhajících soutěží, vznášet dotazy na potřeby a problémy klubů, což jsem však za léta jeho působení nezažil. Navíc si myslím, že sekretářem, výkonným výborem, předsedou a tzv. mámou pro všechno je na svazu nezastupitelný Jirka Špak, který řeší, volá, píše atd. Toho si musí svaz platit zlatem.

Měl jste tedy nějaké výhrady k fungování současného VV OFS Karlovy Vary či komisí?

Jak jsem již shora uvedl, asi žádné výhrady nemám, ale pokud chci rozvíjet nějaký mechanismus, musím udělat i něco navíc, nejenom to, co musím dělat dle stanov. Možná je těžké hodnotit jejich pozici. Nic nezkazili, ale ani nejsme ničím výjimeční. V současné době je velkým strašákem v našem okrese úbytek mladších fotbalistů a rostoucí věkový průměr mužstev. Samozřejmě je to problém celého českého fotbalu, ale je nutné se tím zabývat. Mládež rozhodně nepodpořím tím, že budu ukládat pokuty týmům, které ji nemají. Je to problém podpory z obcí. Nutné mluvit se starosty a vedením obcí a měst, aby podporovali sport obecně, a to nejenom fotbal. Podmínky musí být vytvořeny globálně tak, aby byla radost přijít na hřiště, kde si hraje 20 capartů, a ne je shánět po vesnici, aby něco dělali, když tedy zrovna nějaké potkáte (pozn. nejsou zalezlí doma a hrají hry na PC).

Co by bylo vaší prioritou v nové funkci a můžete přiblížit svůj program, se kterým byste chtěl oslovit kluby?

Chtěl jsem postupně po eventuálním zvolení mluvit zejména s vedením kraje a větších aglomerací, abych měl představu, co je možné od těchto institucí eventuálně požadovat. Samozřejmě ale postupně poznat všech 40 týmů, resp. jejich vedení, které v rámci okresních soutěží působí. Samozřejmě nejen personální obsazení týmů je problémem českého fotbalu, ale i dostatek kvalitních funkcionářů. Dnes nemůže být kvalitním funkcionářem každý. Systém vedení sportu obecně je velmi náročný od evidencí přes různé statistiky, výkazy či žádosti o dotaci. Kolikrát na to i studovaný člověk potřebuje dostatek času, a hlavně i pomoc dalších lidí, aby něco vyplodil. Pokud bych mohl zásadně zasáhnout do administrativy, tak bych prosadil zjednodušení legislativy vztahující se k podávání a vyúčtování dotací. V neposlední řadě by bylo v popředí mého zájmu např. uzavření smlouvy se zásadním, a hlavně regionálním partnerem OFS, který by se podílel např. na materiálním vybavení soutěží. Samozřejmě jsem si vědom toho, že v současné době se do takového byznysu nikdo nehrne a peníze tady v regionu nejsou, ale pár nápadů mám.

Po odstoupení Romana Berbra však někteří rychle přebíhají na druhou stranu. Myslíte si stále, že fotbal má šanci na to, aby se očistil?

To je velmi složitá otázka. V případě, že se objeví někdo nový, který má zájem bafuňařit ať již na místní či regionální úrovni, stává se okamžitě potenciálně podezřelým, že se kupčí s rozhodčími či vedením svazu. Potenciál mladých funkcionářů však v tomto okrese je. Je to však na úkor jejich statečnosti a volného času. Ale k otázce, myslím si, že na naší úrovni ten fotbal až tak špinavý není a v podstatě není až tak co očišťovat. Vztahy současných funkcionářů s pomocníky pana Berbra však nechám na orgánech činných v trestním řízení. Bojím se však trošku konce této kauzy a toho, aby nebyla většina obvinění v souladu s trestním zákoníkem odložena. No na to si ale budeme muset dle mého názoru pár měsíců počkat.

Navíc se o post předsedy či VV zajímají i lidé, kteří mají za sebou, dá se říci, kontroverzní minulost, jak to vnímáte?

No, vnímám to velmi negativně a pořád přemýšlím, o jaké hmotné či duševní statky jim jde. Nečekám, že jim jde jen o profit našeho fotbalu, ale zejména o to, že v souvislosti s podanou kandidaturou mohou též svým způsobem aktivně od svých osob odpoutávat podezření na spolupachatelství, ale nechci se nikoho dotknout.

Bude se to tedy muset vzít, jak se říká lidově, od podlahy?

V souvislosti se stažením mé kandidatury hodlám kandidovat do výkonného výboru a být po eventuálním zvolení předsedovi k ruce, ať již svými znalostmi okresního prostředí, vzděláním či znalostí administrativy.

Nakonec jste se tedy překvapivě vzdal kandidatury ve prospěch Zdeňka Havla, sám chcete vykonávat pouze funkci ve výkonném výboru, proč jste se tak rozhodl?

K osobě Zdeňka Havla velmi vzhlížím. Je to člověk, který fotbalem pár desítek let žije a má daleko více zkušeností než já. Vede či se spolupodílí na vedení velkého klubu, ve kterém se objevuje mnoho jmen pocházejících právě z okresních soutěží. Má samozřejmě na Karlovarsku své dobré jméno a máme podobné myšlení. Nechci tím říct, že mé jméno není na fotbalovém okrese známé, ale ať již jako fotbalista, či funkcionář působím spíše na jihovýchodě regionu. Myslím si, že bude i namístě, aby předseda byl dostižnější i časově jak svazu, tak i úřadům. Podporu mé osoby má jednoznačně a budeme pracovat společně na vytvoření týmu a členů komisí. Držím mu palce a doufám, že se vše podaří. Závěrem mi dovolte jen poděkovat úplně všem sportovcům, jejich rodinám a činovníkům oddílů a vedení OFS za jejich práci. A vím, o čem mluvím. Je úžasné, že tento sport existuje.