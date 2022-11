Více důvodů. Jedním z nich byla i moje střelecká produktivita, tak nějak cit pro balon, poziční hra a usoudil jsem, že z pozice hráče to asi nebude nejlepší. Myslím si, že spoluhráčům se ulevilo (úsměv). Na naše utkání z devadesáti procent byl delegován pouze jeden rozhodčí a já šel mávat. Po jednom zápase mi právě hlavní rozhodčí řekl, že bych to měl zkusit, tak jsem to zkusil.

Takže fotbal vám opravdu nešel?

Nevím, to je otázka spíše pro mé spoluhráče, ale za dvě sezony jsem vstřelil dva krásné góly. První na domácím hřišti, to náš kapitán komentoval slovy: Tady je důkaz, že i od zdi se balon do brány může odrazit. Druhý byl ještě hezčí, kdy jsem za bezbrankového stavu uklidil míč k tyči, kam se jen brankář smutně ohlédl, ale bohužel to byl náš gólman (smích).

Vzpomenete si tedy na váš první zápas v roli arbitra?

První zápas mezi dospělými jsem odřídil v Potůčkách proti rezervě Hroznětína. Byl to takový pohodový zápas pro nového rozhodčího.

Prakticky pískáte šest let, jaký máte recept, aby u toho člověk vydržel?

Je pravda, že asi člověk musí mít hroší kůži, už jen kvůli tomu, co občas diváci jsou schopni vypustit z pusy, to je někdy až zarážející. Jsme jen lidi a ti chyby dělají, ať já jako rozhodčí, nebo hráči. Ale všichni by měli mít nějakou úctu k ostatním.

Naposledy jste v okresních soutěžích odřídil bezmála čtyřicet zápasů, to je velká nálož, jak se to dá stihnout?

Nemyslím si, že je to nějaké extrémní číslo, když vezmu v potaz, že jsem ještě nějaké hrací dny chyběl, protože jsem byl na závodech. Stihnout se dá vše, pokud člověk chce. Samozřejmě tomu musí obětovat nějaký čas, kdy například během letních měsíců vyjede z domu v 9.00 hodin a vrátí se až večer ve 20.00 hodin.

Na podzim jste během vašich zápasů rozdal šestnáct červených karet, to jste tak přísný rozhodčí?

Nemyslím si. Všichni už znají můj metr a vědí, co si mohou a nemohou dovolit. Chápu emoce na hřišti, ale nesmí to přesáhnout únosnou mez. To jsem pak v tomto ohledu nekompromisní a všichni to vědí.

Na jaký zápas si rád vždy vzpomenete a je nějaký, který se vám nepovedl?

Rád si vzpomenu na přátelský zápas mezi karlovarskou Slavií a Chomutovem, který dorazil i s Patrikem Gedeonem. To byl zápas, kdy rozhodčí opravdu může pustit zápas tak, jak by chtěl, nebo aspoň z mého pohledu. Důrazná hra a souboje bez nějakých zákeřností. Hra měla tempo a rychlost, když jsem v zápase navíc naběhal z pozice rozhodčího přes dvanáct kilometrů. Určitě se najde zápas, který nebyl z těch povedených, ale za kalendářní rok odřídím přibližně sto zápasů. Těžko bych nějaký našel, kde bych řekl, že si na něj vyloženě pamatuji a nějak jsem ho ovlivnil. Zároveň jak hráči, tak i diváci budou mít asi jiný názor.

U čeho dokážete dokonale vypnout?

Vypnout je určitě potřeba. Chodím do kina, když to stihnu, ale především maximálně vypnu při běhu. Začal jsem extrémním závodem, kde jsem se například potkal i s Radkem Příhodou, pak se přesunul k ultramaratonu v terénu. A letos si zaběhl asi ten nejznámější, a to B7, což byl závod dlouhý 104 km, s převýšením 5 500 metrů. To jsou ty momenty, kdy vypnu a užívám si přírodu a pohodu. I když ono to má do pohody daleko (úsměv), kdy si člověk vyzkouší různé stavy od krizí, vyčerpání po halucinace, zvracení atd., ale ty emoce, když už běží člověk do cíle po červeném koberci, jsou nepopsatelné.

Máte nějaké ambice, například postup směrem nahoru, tedy do krajských fotbalových soutěží, nebo pomýšlíte ještě výše?

Bylo by super se dostat do krajských soutěží či celostátních, což je samozřejmě jiná úroveň fotbalu, ale zároveň i větší tlak. Je jen škoda, že jednotlivé svazy moc nekomunikují, tedy to je alespoň můj pohled na věc. Kdyby byla větší prostupnost soutěží, mohl by například rozhodčí odřídit zápas v okresu a následně v krajských třídách nebo jiných soutěžích. Chtělo by to projít si situace na hřištích, různé erudované studie, návštěvy a ukázky, jak má vypadat práce rozhodčích na hřišti, třeba i fyzické testy a podobně, co se týká okresních rozhodčích. Nejvíce si však přeji, ať se všem fotbalovým nadšencům a rozhodčím daří jak v osobním životě, tak na hřišti, a hlavně ať k sobě mají respekt, to je hodně důležité.