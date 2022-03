Dalovicím napomohl k první příčce v přeboru exligista Martin Staško

Martin Staško byl postrachem brankářů v dresu dalovické Čechie v okresním přeboru mužů Karlovarska. Pokud by měl popsat gól, na který nikdy nezapomene, zabrousil by hodně do minulosti. „Nejhezčí gól jsem dal na Slovensku, který byl z poloviny hřiště,“ řekl k parádní trefě, na kterou si vždy rád vzpomene.