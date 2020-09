Sedm branek. Tolik jich nasázel soupeři ve 3. kole okresního přeboru mužů Karlovarska Patrik Aubrecht. Ano, přesně tak. Jeho tým nakonec slavil před svými fanoušky vysokou výhru 8:3 nad nejdeckou rezervou.

Sedm branek v jednom utkání nasázel bečovský útočník Patrik Aubrecht (vpravo) nejdecké rezervě, celkově vyhrál Bečov 8:3. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„Určitě jsme chtěli vyhrát,i když jsme čekali trošku jiný průběh,“ narážel na pohodový zápas v podání Slavoje Patrik Aubrecht. Právě on otevřel v 5. minutě skóre duelu a již ve 30. minutě se mohl radovat z hattrickua k tomu pak přidal v závěru první pětačtyřicetiminutovky svou čtvrtou branku. Již první poločas Bečovu vyšel na výbornou, když si nad soupeřem z Krušných hor vytvořil čtyřbrankový náskok a do šaten odcházel za velmi příjemného stavu 5:1. „Myslím si, že to bylo rozhodující, jelikož dostat za poločas pět branek, to řádně zamává s psychikou,“ přemítá osmadvacetiletý hráč. Po změně stran sice Bečov trochu ubral z gólového apetitu, i přesto se třikrát střelecky prosadil, kopačky v tom měl Aubrecht, který obstaral všechny branky Bečova po obrátce stran. Suma sumárum, během zápasu si připsal na střelecké konto sedm branek, celkově jich má na kontě po třech zápasech devět.