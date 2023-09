/OSOBNOST DENÍKU/ Je mu sice třiadvacet let, přesto má za sebou Jaroslav Vašíček kupu…

„V Perninku to bylo celou dobu super. První půlku sezony jsme ztráceli pár bodů na druhé, třetí místo. Pak přišla zima a najednou bylo vše špatně. Nikdo nechtěl chodit trénovat, navíc z Perninku a okolí nás bylo jen pár a zbytek dojížděl z daleka,“ připomněl Čečák, co ho nakonec od fotbalu odradilo.

„Když sem tam někdo nadhodil téma trénink nikdo neměl čas, to byl důvod začít chodit trénovat dvakrát týdně s kluky z Abertam, vždyť tam bydlím, tak proč ne,“ přiblížil, proč se rozhodl změnit působiště. Ale předtím ještě absolvoval menší přestávku. „Po zimě jsem si zahrál ještě dva zápasy za Pernink a po druhém utkání jsem se rozhodl skončit. Neměl jsem chuť hrát, cítil jsem, že si potřebuji od fotbalu oddychnout a dát si menší pauzu. Půl rok od fotbalu mi dost pomohl, měl jsem více času i na další své aktivity,“ našel Čečák pozitivum na fotbalové přestávce.

Mezitím však Pernink překvapivě zmizel z okresní mapy, když před startem podzimní části III. třídy odhlásil tým ze soutěže. „V Perninku jsem to měl rád a mrzí mě, jak to dopadlo,“ neskrýval zklamání z osudu, který Pernink postihl Čečák.



Petr Čečák během letní přestávky vyměnil dres Perninku za trikot Abertam.Zdroj: Daniel Seifert

Po svém přesunu do Abertam se fotbalově nadaný záložník zabydlel v základní sestavě, a to se odrazilo i na výsledcích, když si Abertamy užívají vítěznou jízdu. V podzimní části okresní III. třídy mají na kontě ze šesti zápasů šest výher. „Máme z toho obrovskou radost, myslím si, že jsme si všichni sedli jak lidsky, tak herně. Musím vyzdvihnout i hojnou účast jak na trénincích, tak i zápasech, vždyť i na to pivo chodíme všichni,“ nešetřil chválou na svůj tým.

Vítězné tažení si užívají společně s fotbalisty také fanoušci. „Určitě na tom mají velký podíl abertamští fanoušci, kteří chodí, jezdí na naše zápasy také ve velkém počtu,“ chválil si Čečák podporu jak doma, tak i na hřištích soupeřů.

Naposledy horalé potěšili své fanoušky vysokou výhrou 9:0 nad Štědrou. „Výhra je super, pět gólů je taky krásných, ale pořád je to týmová hra, každý se na ten gól nadřel, prostě nám to tam padalo,“ říká s pokorou abertamský mladíček.

A odměna byla sladká. Abertamy se posunuly na první příčku. „Určitě mě těší, že se náš tým dostal do čela tabulky, ale rozhodně to neznamená, že můžeme povolit. Musíme dál tvrdě makat a pokračovat v dobrých výkonech. Těžké zápasy nás teprve čekají,“ poukazoval Čečák například na bitvu s Hájkem, který se netají postupovými ambicemi.

Navíc se abertamský záložník prostřílel do čela tabulky kanonýrů, když v šesti zápasech zatížil konta soupeřů čtrnácti zásahy. „Těší mě, že jsem v čele tabulky kanonýrů, ale větší úsměv na tváři mi dělá vyhraný zápas a týmová radost,“ vysvětloval.

Sice je brzo mluvit o případném postupu, jelikož soutěž je na samém začátku, ale jak to mají v Abertamech? „O postupu bych určitě ještě nemluvil, na to je vážně moc brzy. Jestli budeme v těchto výkonech dál pokračovat a na konci sezony budeme opravdu první, tak máme slíbený postup od prezidentů klubu Viliho Hanšuta a Borise Hostýnka, čehož chceme dosáhnout,“ doplnil závěrem Čečák.