„Byl jsem rozhodně překvapený a zároveň šťastný,“ neskrýval radost a nadšení. „Přišlo hodně lidí, podařilo se vybrat nějaké peníze, které mohu použít pro další rehabilitaci,“ narážel Janda nejen na skvělou návštěvu, o kterou se postaralo na abertamském stadionu bezmála sto šedesát diváků, ale také na finanční pomoc, která se mu během derby dostala. A nezůstalo jen u Potůček či Abertam, které Jandinimu přispěly, s pomocí totiž přispěchal také Jáchymov a rezerva Ostrova. „Všem moc děkuji za jejich vstřícnost, obzvlášť pak Abertamům, že tuto akci umožnily a přistupovaly k tomu s ohledem,“ posílá vzkaz do hor Janda.

Horalé spojili síly a pomohli dobré věci. Krušnohorské derby věnovali Jandinimu

Ten se dozvěděl o záměru, že by se mohl navrátit zpět na zelený trávník na začátku roku. „Když jsem se to dozvěděl, hodně jsem dřel, aby to nebyla ostuda,“ prozradil, že musel pořádně máknout. Pak už nastal den s velkým D. „Překvapivě jsem nebyl nervozní, ale opravdu jsem se těšil,“ poukazuje Janda. „Kapitánská páska mě překvapila, ale zároveň motivovala. Snažil jsem se, ale byl to v mém podání spíše Běh Terryho Foxe,“ říká s nadsázkou.

„Každopádně být znovu ve fotbalové šatně s kamarády bylo obrovsky naplňující a motivující,“ upozorňoval. A ví, o čem mluví. Na abertamský stadion totiž dorazilo mnoho jeho kamarádů v čele s jeho rodinou. „Hrozně mě to potěšilo a naplnilo do další práce,“ podotkl Janda.

A jaký měl pocit na hřišti? „Pocit štěstí, že tam mohu zase být. Přiznám se, že chvílemi jsem se úplně nesoustředil na hru, ale unášeli mě pocity štěstí. Bylo úžasné potkat se s kluky, se kterými jsem hrál ještě v Perninku,“ říká dojemně Janda. Tomu nezkazila radost ani vysoká prohra, kterou Potůčky musely skousnout, když derby prohrály s Abertamy jednoznačně 0:9. „Abertamy nás sice se šrotovaly, ale v tu chvíli mi to bylo jedno, byl jsem šťastný, že se mi povedl návrat,“ doplnil závěrem Jandini.