Před koncem vypršení termínu uzavření nominací na post předsedy OFS Karlovy Vary jste překvapivě podal kandidaturu na post předsedy, proč jste se tak rozhodl?

Mé rozhodnutí pramení z čiré touhy být ku prospěchu fotbalu i na té nejnižší úrovni.

Můžete přiblížit svůj program, se kterým byste chtěl oslovit kluby?

Těch bodů je cela řada. Na úvod bych se rád co nejvíce přiblížil menším klubům, abychom jako OFS šli příkladem v komunikaci. Pokusit se udělat z okresu jedno velké tvůrčí prostředí. Nutnost je pořádání výjezdních VV, abychom si všichni co nejdříve udělali ucelený obrázek o situaci v celém okrese. Náš region je specifický spoustou mikroregionů a ty mají své problémy. Další nutností je rozšířit VV na počet 6+1, zpočátku pouze o přísedící a okamžitě, jak to stanovy dovolí, o dva plnohodnotné členy s možností hlasovat, tak aby každý mikroregion měl zastoupení. Pomoci naší aktivní účastí nastartovat čtyřúhelník – školka, škola, starosta, klub. Sám již pět let vedu sportovní třídy na ZŠ Krušnohorská, s maximální podporou pana ředitele.

Bude důležité obměnit i složení VV OFS Karlovy Vary?

Rád se obklopuji a trávím čas s lidmi, kteří mě inspirují a obohacují svou odborností. V tomhle duchu mě moc bavily debaty s nejdeckým Zbyňkem Draxalem, útvinským Víťou Červenkou, kolovským Martinem Míčkem či Lukášem Jankovským, trenérem OFS. Jsou to kluci, se kterými jdeme do voleb jako jeden tým. Skvělá debata pak proběhla v Nové Roli, Hroznětíně, Ostrově, Otročíně, Sadově atd. Je skvělé, že region je prošpikován lidmi, kteří fotbal milují a mají touhu se v něm angažovat.

Nejen v Karlových Varech, ale v celém kraji jste známá osobnost, mohou to pro vás být, jak se říká lidově, plusové body?

Se vší skromností říkám, jsem si toho vědom, a jak jméno, tak i tvář dávám našemu regionu už léta k dispozici. Jinak tomu nebude i v případě mého zvolení do čela OFS.

Vy působíte v karlovarské Slavii, kde plníte post sportovního ředitele klubu, což je zcela jistě časově náročné. Jak tedy budete plnit roli předsedy, pokud budete zvolen?

Do OFS kandiduji s lidmi, se kterými si dovedu představit trávit svůj čas. Po konzultaci s předsedou klubu FC Slavia Karlovy Vary mohu říct, že tato organizace přispěje částkou třicet tisíc korun do rozpočtu OFS, jako výraz respektu k práci v klubech okresního formátu. Miluji samotnou podstatu fotbalu a odborné debaty na jakékoli úrovni, pak u mě čas nehraje roli.

Jak vy osobně vnímáte situaci po odstoupení Romana Berbra? Myslíte si, že fotbal má opravdu šanci na to, aby se očistil?

Fotbal je největší sport u nás i ve světě, je to fenomén a tak je potřeba se k němu chovat.

Budete to muset vzít, jak se říká, od podlahy?

Předem je nutné říct, že funkce předsedy je neplacená, takže to člověk musí chtít dělat a nacházet se v tvůrčím kolektivu. Cítím potřebu vrátit regionu nezpochybnitelný podíl na mé fotbalové kariéře. Věřím, že lidí, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, bude přibývat.

Právě očista fotbalu bude běh na dlouhou trať, jak to vnímáte vy?

Tady na okresní úrovni jsou pracovití a zapálení funkcionáři, kteří fotbalu mnohdy podřizují své osobní životy. Tito lidé si zaslouží metál v podobě větší pozornosti a respektu od servisní organizace, kterou OFS je.

Nominace kandidátů VH OFS Karlovy Vary

Předseda OFS Karlovy Vary

Luboš Garaj (TJ Vojkovice), Josef Němec (FC Slavia KV)

Výkonný výbor OFS K. Vary

Vít Červenka (Útvina), Zbyněk Draxal (Nejdek), Lukáš Jankovský (Ostrov), Josef Němec (Slavia K. Vary), Roman Dyk (Sadov), Jiří Hanzlíček (Chyše), Martin Míček (Kolová), Milan Demjan (Sedlec), František Mandula (Březová), Ladislav Kvasnička (Žlutice)

Revizní komise OFS K. Vary

Vlastimil Gabriško (Útvina), Milan Mrázek (Sadov)