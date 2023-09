A tentokrát to byla vcelku jednoznačná záležitost Sedlece, který svou převahu vyjádřil i brankově. „Zápas opět prokázal, jak máme silný tým, když všichni hráči plnili přesně to, na čem jsme se domluvili. Jáchymov jsme během zápasu opravdu nepustili k ničemu, když nám vyšlo vše do čeho kluci kopli,“ pochvaloval si Štycha. „Výsledek je pro nás pěkný 8:0, ale víme, že sezona je teprve na začátku, takže musíme jít krůček po krůčku, abychom naplnili náš návrat do krajské I. B třídy,“ prozradil sedlecký kouč, že se chce Sedlec navrátit zpět na krajskou mapu.

Vysoké vítězství slavila také rezerva Dvorů, která hostila jedenáctku Merklína, nad kterou slavila výhru 8:3. První bod v podzimní části urvaly Děpoltovice, které remizovaly s Bečovem, nutno však podotknout, že hosté obrali domácí o tři body, až vyrovnávací trefou čtyři minuty před koncem.

Vítězné tažení Útviny skončila na stadionu Dalovic, kde výběr kouče Víta Červenky musel skousnout první prohru v soutěži, když Čechii podlehl 0:3. Béčko Hroznětína uspěla v derby na stadionu Sadova, kde urvalo výhru 3:1. Stejným výsledkem skončila i bitva Bochova s béčkem Nejdku, který tak podruhé na podzim prohrál, zatímco Bochov bral třetí výhru. Stará Role složila o víkendu reparát po prohře s Bečovem, když uspěla na božičanském stadionu, kde tamní SK porazila 4:1.

Výsledkový servis:

Děpoltovice – Bečov 3:3 (2:1). Branky: 34. Martin Utíkal, 42. a 59. Lukáš Karpíšek – 31. Jakub Prozba, 68. a 86. Lukáš Pražák.

Dvory B – Merklín 8:2 (4:1). Branky: 16. a 84. František Coufal, 17. a 24. Daniel Perina, 43. Tomáš Lysák, 50. a 70. Michal Holcman, 72. Pavel Zrzavecký – 41. a 73. Jan Kovalčik, 78. Miroslav Jonáš.

Bochov – Nejdek B 3:1 (0:1). Branky: 48. a 70. Karel Tvrdek, 68. Lukáš Peha – 10. Martin Lutsak.

Sadov – Hroznětín B 1:3 (0:1). Branky: 78. Filip Grančarov – 14. Lukáš Hořt, 63. Tomáš Koch, 70. Jan Šuba.

Jáchymov – Sedlec 0:8 (0:3). Branky: 13. , 56. a 62. Robert Faber, 35. Mykola Yasinchuk, 40. Daniel Dvořáček, 48. Jaroslav Hofman, 87. Lukáš Tůma.

Božičany – Stará Role 1:4 (0:3). Branky: 89. Jakub Kubánek – 7. Martin Götz, 34. a 66. Jakub Hudec, 44. Roman Voborský.

Dalovice – Útvina 3:0 (1:0). Branky: 10. a 78. Vitaliy Bohera, 65. Tomáš Stolín.