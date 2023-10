Co na tom, že Starka byla více na míči, když ji zradila koncovka to Dalovice, do čeho koply to tam popadalo a nakonec brala výhru 4:1.

OBRAZEM: Bitva rezerv přinesla hody, padlo sedm gólů. Vítězství brala Slavia

Ani lídr ze Sedlece neměl v bitvě s hroznětínskou rezervou na růžích ustláno. Čtyři minuty ho totiž dělily od druhé prohry v řadě za sebou, když si nakonec hosté vstřelil vlastní branku, čímž rozhodli po výsledku 2:2 o dělbě bodů.

Naopak cenný skalp ukořistil Bochov, který hostil před svými fanoušky rezervu Bochova, kterou smetl již během první půle, kterou vyhrál 5:1 celkově pak dosáhl na výhru 7:2, která ho posunula na druhé místo v tabulce.

Naplno bodovalo béčko Nejdku, které nasměroval los na půdu posledních Děpoltovic tam Nejdečané uhráli výhru 3:2. Derby horalů, ve kterém se proti sobě postavily Jáchymov a Merklín skončilo výhrou Jáchymova, který přihodil na okresní účet vítězství 3:0.

FOTO: Nejdek zničil Pilu šesti góly, Svatava poslala ke dnu FC Cheb

Z tříbodového zisku se radoval také výběr Útviny, který zamířil na horkou půdu Bečova, kde urval výhru 4:1. Naplno bodoval také nováček ze Sadova, který potěšil své fandy skalpem Božičan, které nakonec udolal v poměru 3:2.

Výsledkový servis:

Dalovice – Stará Role 4:1 (2:1). Branky: 4. Vitaliy Bohera, 19. Milan Bubla, 54. Vitalij Mychajljuk, 66. Richard Novotný (vlastní) – 22. Marek Hejl.

Bečov – Útvina 1:4 (0:3). Branky: 68. Josef Blümel (PK) – 4. a 39. Jiří Šulc, 42. Jan Paluch, 65. Lukáš Filek.

Sedlec – Hroznětín B 2:2 (1:2). Branky: 17. Lukáš Kadlec, 86. Josef Zeronik (vlastní) – 28. Tomáš Koch, 34. Roman Kalán.

Jáchymov – Merklín 3:0 (3:0). Branky: 10. Dominik Tichý, 17. Robert Csemer, 45. Patrik Novák.

Bochov – Dvory B 7:2 (5:1). Branky: 9. Karel Tvrdek, 25. Martin Janáček (PK), 30. Jiří Cibulka, 34. a 54. Daniel Tvrdek, 44. Tomáš Štěch, 57. František Machala – 39. Michal Holcman, 46. Tomáš Lysák.

Sadov – Božičany 3:2 (2:0). Branky: 7. Milan Kubelka, 9. Michal Horký, 87. Filip Kavka – 71. a 90. Dominik Urbánek.

Děpoltovice – Nejdek B 2:3 (0:2). Branky: 51. Tomáš Kolařík, 73. Jan Zahradník – 30. Jan Jílek, 33. Robert Haas, 49. Martin Myslivec.