Na chlup stejnou výhru, tedy 6:1 zaznamenala Štědrá, které na svém stadionu ovládla zápas s Kyselkou, když tak připsala do tabulky premiérový bodový zisk, čímž složila reparát po úvodní prohře 0:11. Parádní obrat předvedli hráči Počeren, které fotbalový los nasměroval do Žlutic, kde se jim postavila do cesty tamní rezerva.

OBRAZEM: Dalovice si smlsly na béčku Hroznětína, Útvina udolala Božičany

A právě domácí výběr vstoupil do zápasu velmi dobře, když šel do dvoubrankového trháku, ale Počerny nesložily zbraně a dokázaly třemi zásahy dovést duel do vítězství 3:2. Podruhé se radovala z tříbodového přísunu rezerva Kolové, která poměřila před zraky svých fanoušků fotbalový um s Otročínem, když z toho nakonec byla těsná výhra 2:1.

Derby horalů, které se odehrálo v Potůčkách, ovládly Nové Hamry, které dosáhly na výhru 4:1, která byla premiérovou v podzimní části. O nejvyšší výhru se zasloužili horalé z Abertam, kteří si užili duel s Krásným Údolím, když nakonec z toho bylo vítězství 7:0, pod které se podepsal třemi přesnými zásahy Samuel Mitterpach.

Výsledkový servis

Kolová B – Otročín 2:1 (1:0). Branky: 9. Weiser Richard, 58. Maloušek Jaroslav – 56. Bučko Adam.

Žlutice B – Počerny 2:3 (2:2). Branky: 6. a 21. Čech Adrian – 28. Matějů Vladimír, 33. Valta Martin, 81. Janovec Radim.

Štědrá – Kyselka 6:1 (4:1). Branky: 17. Kuciak Denis, 28. a 38. Kišš Aleš, 36. a 61. Jansa Jan, 65. Vojík Dominik – 19. Seifert Daniel.

Abertamy – Krásné Údolí 7:0 (3:0). Branky: 13. , 37. a 55. Mitterpach Samuel, 44. 65. Klimm Daniel, 69. Bauer Jaroslav, 86. Duda Ondřej.

Potůčky – Nové Hamry 1:4 (1:2). Branky: 10. a 18. Bernátek Stanislav, 46. Wendler Martin, 61. Litera Ondřej.

Hájek – Stanovice 6:2 (4:0). Branky: 16. Paulus Matěj, 19. a 23. Bahleda Tomáš, 44. Šmejkal Miroslav, 60. a 71. Rudolský Michal – 51. Vondráček Benjamin, 79. Hluboček Libor.