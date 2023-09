To je tak, když kvůli zranění pověsíš kopačky na hřebík. Jenže, pak přijde na řadu…

„V 55. minutě hráč domácích č. 18 Řezáč Josef po odpískaném nedovoleném zákroku na něj, hlasitě na mě, hlavního rozhodčího zakřičel: „jemu kartu nedáš? To si děláš p*del ne? Já ti jednu natáhnu,“ popisoval Hrubý v zápise, co napadení předcházelo. „V momentě, kdy jsem vytahoval ČK, ke mně přiskočil a vší silou do mě oběma rukama strčil do prsou s následkem mého nekontrolovatelného pádu na hrací plochu,“ stálo dál ve vyjádření sudího.

Celý případ má přesah: Vít Hrubý totiž stojí v čele komise rozhodčích v OFS Karlovy Vary již několik let, proto patří k respektovaným mužům v černém. „Mám odpískáno přes dva tisíce zápasů, ale tohle jsem vůbec nečekal, nikdy se mi nic podobného nestalo,“ kroutil nechápavě hlavou napadený sudí.

Po napadení mu nebylo dvakrát do řeči, když se udeřil při nekontrolovaném pádu do hlavy. „Chtěl bych poděkovat hráčům obou týmů, kteří mi pomohli s ošetřením,“ děkoval za následnou pomoc.

Po utkání přišla s radikálním řešením také Útvina, na kterou incident vrhl černý stín. „Pro to, co zmíněný hráč předvedl, neexistuje rozumné odůvodnění ani omluva. Nejen že ohrozil zdraví hlavního rozhodčího, předčasně ukončil atraktivní zápas, na který dorazilo na 130 diváků, ale rovněž poškodil dobré jméno našeho klubu,“ stojí v prohlášení útvinského klubu.

„Jsme toho názoru, že Útvina opravdu není místem, kam by se báli jezdit soupeři nebo rozhodčí, protože nic takového jako v sobotu tady nepamatujeme. Tím spíš nás mrzí, že to, co se stalo, provedl hráč, který měl na sobě dres s naším logem,“ stálo dál v prohlášení.

Nastoupil i za reprezentaci neslyšících

Ještě předtím, než zasedne disciplinární komise, která se bude incidentem zabývat, vyloučila Útvina hráče ze svých řad. „Z naší strany můžeme říct, že s ním už v týmu do budoucna nepočítáme, protože i když je to skvělý fotbalista a lidsky s ním v týmu nikdy nebyl žádný problém, nemůžeme riskovat, že by se něco takového mohlo někdy stát znovu,“ přiblížil své rozhodnutí útvinský klub.

Pro Řezáče je to nejspíše ukončení fotbalové kariéry, během které hájil barvy Toužimi, Bezvěrova, Teplé a naposledy Útviny. Navíc také nastoupil do několika zápasů v dresu České republiky, za reprezentaci neslyšících.

"Trest ze strany Sokola přijímám, na to není žádná omluva. Ještě jednou se omlouvám, co jsem způsobil děkuji za vše a držím palce, ať se vám daří. Chtěl bych se omluvit i panu rozhodčímu," sypal si popel na hlavu Řezáč, který si určitě nepřál udělat takovouto tečku za svou kariérou.

Zpět k pátému kolu. Pouze v devíti hráčích zamířily Děpoltovice na horkou půdu Staré Role a odměna stála za to. Starorolský výběr si dokráčel pro pohodovou výhru 6:0, pod kterou se podepsal třemi trefami nestárnoucí kanonýr Roman Voborský.

Ani druhý zápas na hřišti soupeře nevyšel Sadovu, který se představil v Nejdku v bitvě s tamní rezervou, které nakonec podlehl 1:2. Třetí prohru musel v podzimní části vstřebat Jáchymov, který tentokrát neuspěl v derby na stadionu Hroznětína, kde se střetl s tamní rezervou, se kterou musel skousnout hořkou prohru 3:4.

Dalovice si vystřihly o víkendu vysokou výhru, kterou zaznamenaly na horském vzduchu, přesněji v Merklíně, kde slavily vítězství 6:0. O velké překvapení se zasloužily Božičany, které hostily na svém pažitu dvorskou rezervu, které nasypaly čtyři branky a dosáhly na výhru 4:1, která byla první podzimní. Stoprocentní bilanci udržel i po pátém vystoupení Sedlec, ten potěšil své fanoušky dvoubrankovou výhrou nad Bečovem a v tabulce si drží dvoubodový, respektive šestibodový náskok před pronásledovateli.

Výsledkový servis:

Nejdek B – Sadov 2:1 (1:1). Branky: 31. Petr Ševčík, 56. Martin Myslivec – 40. Pavel Dvořák (PK).

Hroznětín B – Jáchymov 4:3 (3:1). Branky: 22. Tomáš Koch, 42. Dominik Tichý (vlastní), 46. Lukáš Hořt, 71. Václav Pesser – 11. Patrik Novák, 37. Martin Milko (PK), 81. Jan Dressler.

Stará Role – Děpoltovice 6:0 (4:0). Branky: 19. Martin Götz (PK), 29. Tomáš Ficner, 32. , 36. a 47. Roman Voborský, 70. Denis Vrečko.

Sedlec – Bečov 2:0 (0:0). Branky: 53. Lukáš Tůma, 87. Adam Hubka.

Merklín – Dalovice 0:6 (0:1). Branky: 35. Vitaliy Bohera, 63. a 67. Vitalij Mychajljuk, 65. a 75. Tomáš Stolín, 80. Jiří Zimmermann.

Božičany – Dvory B 4:1 (2:1). Branky: 15. Nazar Kalynych, 37. Dominik Urbánek, 56. Jan Mládenec, 87. Dmytro Almiashev – 8. Michal Holcman.

Útvina – Bochov 1:2 (1:1) – nedohráno.