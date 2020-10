Prozatím totiž proplouvá podzimní částí bez ztráty bodu, když pod taktovkou trenéra Víta Červenky dosáhl na sedm vítězství, za což mu patří první příčka v tabulce. Nejen o tom jsme si s koučem Útviny v rozhovoru Deníku povídali.

Po první polovině podzimní části vám patří bez ztráty bodu první příčka. Jak jste spokojeni s umístěním a naplnili jste vaše očekávání?

To, že po první polovině podzimu vedeme tabulku, je pro mě příjemný pohled. Před začátkem sezony se mužstvo trochu promíchalo, ale i vhodně doplnilo o velmi kvalitní a zkušené hráče Jiřího Kubínka, Josefa Řezáče, Tomáše Lemáka, Jaroslava Metlického, Tomáše Adamického a hlavně kvalitního gólmana Lukáše Filka. Byl tak vhodně doplněn už tak kvalitní tým. Naopak odešli Ladislav Lipavský, Filip Korunka a Patrik Janoušek. Náš tým pracuje velmi dobře, jeho součástí jsou samí srdcaři, kteří fotbal milují a je na ně spolehnutí. Hlavně mají zkušenosti z vyšších tříd, či dokonce vyšších soutěží v republice. Takže i přesto, že jsme měli na úvod podzimní části těžké soupeře, tak jsem s našimi výsledky a postavením v tabulce spokojený.

Které utkání byste tedy označil za povedené a naopak, ve kterém jste se na vítězství nadřeli?

Vydřené bylo určitě vítězství v posledním kole v Kolové, kdy se výsledek přeléval z jedné strany na druhou, nakonec jsme byli ale my ti šťastnější a pěkně si to užili. Povedený výkon jsme předvedli zejména v Bochově, kde nám domácí nic nedarovali, ale my i přes problémy se sestavou podali bojovný výkon a nakonec vyhráli.

Co je tedy v podzimní části vaší devizou a naopak, na čem budete muset ještě zapracovat?

Naší předností je zejména důraz na míči a individuální výkony jednotlivců. Všichni hráči jsou dobří s balonem a snažíme se hrát moderní fotbal. Nutím hráče k tomu, abychom hráli na co nejmenším hřišti, a to zejména vzhledem k věkovému průměru mužstva. Dále je nutím k většímu počtu vyměněných přihrávek, tak abychom ostatní mužstva rozhýbali. Samozřejmě naší předností je i obrovský důraz zejména v obranné fázi s kvalitním gólmanem v brance. Na druhou stranu bychom potřebovali dopilovat standardní situace a střelbu ze střední vzdálenosti.

Vynucená pauza zcela jistě nepřišla ve správný čas, když vezmeme v potaz vaše vítězné tažení, souhlasíte?

Musím jen souhlasit s tím, že taková pauza se nám vůbec nehodí. Jednak hráči vypadnou z rytmu, ale obecně fotbalisté přivyknou pohodě a klidu a pak se jen těžko motivují zpět k fotbalu. Motivační pro nás je teď pouze pohled na tabulku.

Opatření se během pauzy vztahují i na tréninky, když je přerušena činnost, jak to vnímáte?

V současné době léčíme nějaké šrámy a nemoci, takže si dáváme pauzu a myslím si, že se sejdeme, až opatření bude ukončeno. Jinak jsou naši hráči zkušení a řada z nich si dává individuální dávky pro zachování fyzičky. I tak je nutné říci, že jsme v Útvině vždy trénovali sporadicky, na naší úrovni je docela dostačující jednou týdně.

Fotbalové kluby nevěří, že by se ještě mohla dohrát podzimní část, jaké máte stanovisko k této situaci vy?

K dohrání soutěže na podzim jsem velmi skeptický. Vždyť v naší nadmořské výšce míváme často již v listopadu sníh. Je to možnost dohrát podzim turnajově, na nějaké umělce ve zkrácené verzi, jinak by se to stejně vzhledem k počtu mužstev nedalo, ale uvidíme, jak to nakonec vše dopadne.

Jak by tedy bylo náročné dohrát podzimní část v rámci jarní poloviny soutěže?

Nejsem ani přesvědčený o dohrání zbylých zápasů na jaře. Bohužel nejsme na jižní Moravě, kde zimu neznají. Tady je to jinak, takže z mé strany je to skepse.

Trochu odbočme, poslední dny pohltila český fotbal kauza Romana Berbra. Jaký máte názor na tuto situaci a věříte, že by se opravdu mohl český fotbal očistit?

Můj názor na zatčení místopředsedy Berbra je jednoznačný. Byl a jsem jeho kritikem již několik let nejen na veřejných sítích, ale také jsem své názory říkal i na seskupení mužstev při losovacích aktivech či valných hromadách. Jedná se o člověka, který celý fotbal poškozuje permanentně již několik let, a pokud z toho měl prospěch někdo, tak to byl určitě Plzeňský fotbalový svaz a on a pár lidí kolem něho, včetně mužstev na něho napojených. Samozřejmě si všichni myslí, že se vše rychle změní, ale napojení na něho přes spřízněné předsedy ostatních krajů je až moc těsné a jejich vliv byl znát i v krajích, např. zde v kraji rozhodně. Samozřejmě nemít vliv na volbu výkonného výboru FAČR je frustrující, ale takový je už systém. Takže jsem za to rád a i přes všechnu kritiku si nakonec vážím jeho rezignací na všechny funkce.