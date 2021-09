Kynžvart přidal o víkendu do své sbírky již sedmou výhru v řadě, když tentokrát uspěl v bitvě s rezervou chebského FC, a i nadále tak kraluje tabulce bez ztráty bodu. Z výhry se pak radoval i Nový Kostel, který potěšil své příznivce domácí výhrou nad předposlední Starou Vodou, jíž vstřelil dvě branky.

Tým Štědré šel v Bečově do dvoubrankového vedení, ale Bečov dokázal čtyřmi zásahy otočit ukazatel skóre ve svůj prospěch. Ani to mu však na výhru nestačilo, když Štědrá dokázala následně dvěma góly zápas zremizovat. Fotbalový reparát složila před svými fanoušky Kolová, která v uplynulém kole vybouchla v souboji s Nejdkem B. Tentokrát smetla šesti góly Pernink a v tabulce se posunula na třetí místo.

Naopak ani pošesté neuspěly Verušičky, které sice posílily svůj tým, ale ani to jim nestačilo v podzimní části na premiérové body, když v domácím prostředí prohrály dvoubrankovým rozdílem bitvu s Vojkovicemi. Hodně zajímavé klání přinesl souboj Bečova a nováčka ze Štědré.

Až šestý pokus byl úspěšný v okresním přeboru mužů Karlovarska pro fotbalisty Jáchymova. Horalé totiž dosáhli na premiérový bod v podzimní části. Sice na půdě lídra tabulky Březové vedli dvoubrankovým rozdílem, nakonec to ale byli oni, kdo musel dohánět gólové manko, což se nakonec povedlo, a Březová si připsala na účet první bodovou ztrátu.

