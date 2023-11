Fotbalová komunita na Karlovarsku má znovu co řešit. Za podzimní sezonou udělali děsivou tečku hráči a fanoušci v Božičanech, kde domácí tým v rámci okresního přeboru prohrál s hroznětínskou rezervou (1:3). Nadávky nejhrubšího zrna mířily nejen na rozhodčího, ale i na hráče soupeře. Celkem padly tři červené karty.

Za podzimní sezonou udělali děsivou tečku hráči a fanoušci v Božičanech. | Foto: Daniel Seifert

Utkání nemělo s férovou zábavou dvou jedenáctek nic společného. Vše odstartovala červená karta ve 26. minutě, kterou obdržel božičanský hráč Dominik Urbánek. „Dostal ji za urážlivý výrok na adresu rozhodčího slovy „Č…ku jdi do pr…le“ popisoval osudný moment ukrajinský sudí Volodymyr Rohalskyi.

Následoval zkrat vyloučeného hráče, který napadl arbitra. „Po obdržení ČK pokračoval tím, že mě udeřil hlavičkou do tváře,“ přiblížil ve zprávě napadení, které Rohalskyi ustál. K překvapení všech se rozhodl neukončit utkání.

Chyba. „Nechápu to,“ poznamenal předseda komise rozhodčích OFS Karlovy Vary Vít Hrubý. „Pokud byla inzultace, měl zápas ukončit,“ upozornil šéf rozhodčích. „Budeme to s ním řešit na komisi a uvidíme, co nám k tomu řekne, “ doplnil Hrubý, který taktéž během podzimu zažil na vlastní kůži inzultaci.

Dusno po vyloučení brankáře

Zpráva rozhodčího z utkání Božičany - Hroznětín B je čtení jen pro otrlé. „Při odchodu hráč pokračoval v urážlivých nadávkách, což vyprovokovalo diváky, kteří po celé utkání křičeli sprostosti, ale pořadatel nic neudělal,“ napsal dále do zprávy napadený rozhodčí.

Útoku na muže v černém předcházel sporný moment. Domácí viděli ruku v šestnáctce hostů, nedočkali se penalty, načež z protiútoku málem Božičany inkasovaly.

Božičany přišly o dalšího fotbalistu, hned vzápětí - ve 27. minutě - šli do devíti, když nervy na uzdě neudržel brankář Michal Zásměta. „První ŽK dostal za kritiku rozhodčího, druhou pak ze nesportovní chování, kdy měl řetízek na krku. Při odchodu ze hřiště pokračoval v urážlivých nadávkách na adresu rozhodčího „Zasr… j č… ku a tak dále,“ přiblížil Rohalskyi druhé vyloučení ve své zprávě.

Následně se duel dohrával v dusné atmosféře. Hroznětín i přesto dokázal přesilovku využít až v závěru, kdy Božičany zlomil dvěma góly.

Konec? Ale kdeže, v nastaveném čase obdržel domácí celek třetí červenou kartu. „Dmytro Kulakov obdržel první ŽK v 85. minutě za kopnutí soupeře bez míče. V 92. minutě dostal přímo ČK za urážlivý výrok na adresu rozhodčího „Zasr.. j idiote č…ku a vymr… ný buzer…e. Vyhrožoval po zápase, že mě zmlátí a zabije,“ napsal ke třetímu vyloučení sudí.

Kdo nebyl, prý nepochopí

Božičany se k incidentu postavily prazvláštně. „Nebudeme se k tomu vyjadřovat, jelikož to stejně nemá cenu a nic se tím nevyřeší, protože svaz bude rozhodčí bránit. Kdo na tom fotbale nebyl, tak stejně nepochopí, co se dělo. Bylo to z naší strany špatně, ale zavinil to svými výroky rozhodčí,“ přidával svůj pohled na situaci hrající trenér Michal Zásměta, který vyfasoval jednu z červených karet.

Soupeř si však nebral servítky. Hroznětínská rezerva byla děním na půdě Božičan hodně zaskočena. „Chápu, že emoce k fotbalu patří, my také nejsme žádní andílci, ale tohle bylo hodně přes čáru. A nejen hráči, ale i diváci,“ kroutil nevěřícně hlavou předseda Olympie Hroznětín Jan Eret, který byl přímým aktérem duelu.

Volodymyr Rohalskyi, rozhodčí OFS Karlovy Vary. Ilustrační foto.Zdroj: Daniel Seifert„Po inzultaci jsme očekávali ukončení zápasu, ale rozhodčí překvapivě nechal zápas dohrát. To, co se dělo potom, nemělo s fotbalem nic společného. Stupňovala se agrese nejen na hřišti, ale také v ochozech, kdy na našeho hráče slovenské národnosti řvali diváci Čobole vrať se domů, nebo uráželi hráče, že je tlusté prase,“ těžko kousal nadávky na adresu svých hráčů Eret.

Za skandál hosté považují i vulgarity ze stran dětí. „Nadávaly za podpory svých rodičů. To jsem ještě na fotbale nezažil,“ řekl Eret a vrátil se k momentu, jenž vyvolal tolik vášní. „Ruka to byla tak padesát na padesát, ale abych kvůli tomu běžel na rozhodčího a dal mu hlavu? To není normální.“

Napadením rozhodčího se budou v týdnu zabývat příslušné komise OFS Karlovy Vary. A dají se očekávat vysoké tresty. Naposledy odkráčel s dvouletým distancem Josef Řezáč, který inzultoval sudího v utkání Útviny s Bochovem.

„Doufám, že padnou exemplární tresty, aby se tyto excesy vymýtily z trávníku,“ doplnil Eret.