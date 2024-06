Navíc se brankově připomněl také nejlepší střelec soutěže Petr Čečák, který vstřelil Novým hamrům jednu branku, čímž tak navýšil svůj gólový počin na číslo 34, čímž tak stále bezpečně kraluje tabulce kanonýrů.

Fotbalisté Hájku, kteří se představili na půdě Kolové, kde se jim postavila tamní rezerva, gólově zabrali až po změně stran, když nakonec vyhráli 4:1, o což se zasloužil především kapitán Tomáš Bahleda, který vstřelil polovinu branek svého týmu.

Pohodovou výhru zaznamenaly Stanovice, které nedaly Potůčkům, tedy poslednímu týmu tabulky, žádnou šanci. To se promítlo také do ukazatel skóre, které hovořilo na konci zápasu ve prospěch Stanovic, které slavily výhru 6:0, když k ní přispěli dvěma zásahy Filip Vilinger a Tomáš Teuchert.

Naopak překvapení kola zamířilo na konto Štědré, kterou nasměroval los k derby na půdu Otročína. Po vyrovnaném prvním poločase hráči Štědré po obrátce stran zabrali a čtyřmi góly, dotáhli duel do výhry 5:2, když se o to zasloužili Jan Jansa a Marek Kováč, když se oba dvakrát zapsali do listiny kanonýrů.

Překvapivě se nedařilo rezervě Žlutic, která se představila v Poohří, přesněji v Radošově, kde se ji postavil výběr Kyselky.

O vítězi bylo prakticky rozhodnuto již během prvního poločasu, kdy domácí vstřelili soupeři tři branky, a jelikož po změně stran již žádná další branka nepadla, dosáhla Kyselka na výhru 3:0. Těsnou, ale o to důležitější výhru, urvala rezerva Chyše, která se představila na půdě Krásného Údolí, kde nakonec slavila výhru 1:0, když o ní rozhodl po změně stran Jakub Habr.

Výsledky, 25. kolo:

Stanovice – Potůčky 6:0 (2:0). Branky: 27. Robin Vondráček, 39. vlastní (Štefan Pješčák), 57. a 72. Filip Vilinger, 78. a 83. Tomáš Teuchert.

Nové Hamry – Abertamy 0:5 (0:3). Branky: 32. Petr Čečák, 38. a 65. Samuel Mitterpach, 42. a 75. Daniel Klimm.

Otročín – Štědrá 2:5 (1:1). Branky: 36. Rudolf Mydloch, 70. Adam Bučko – 39. a 50. Jan Jansa, 47. a 57. Marek Kováč, 56. Tomáš Vošta.

Kolová B – Hájek 1:4 (1:0). Branky: 30. Kyrylo Matviienko – 53. Matěj Paulus, 67. a 86. Tomáš Bahleda (první z PK), 78. Ondřej Meister.

Kyselka – Žlutice B 3:0 (3:0). Branky: 2. Jan Jenč, 20. Štěpán Hruška, 35. Denis Rauscher.

Krásné Údolí – Chyše B 0:1 (0:0). Branka: 66. Jakub Habr.