Ve šlágru kola, ve kterém šlo o druhé místo, se proti sobě postavily dvorská rezerva a Sadov. Právě Sadováci přichystali domácím pořádný šok, když během prvního poločasu šli do vedení 3:0.

OBRAZEM: Jáchymováci se dočkali první výhry. Bochov smetl Hroznětín B

Jenže ale ani to hostům nestačilo na tříbodový zisk, naopak po změně stran to byli oni, kdo musel smazávat brankové manko, což se nakonec povedlo, ale pro Sadov to byl po nerozhodném výsledku 4:4 pořádně hořký bod. Body se dělily také v chyšském podzámčí, kde tamní rezerva hostila Počerny, se kterými remizovala 2:2.

Pro hosty to tak byl druhý bod v podzimní části soutěže. Souboj tabulkových sousedů přetavilo béčko Kolové v cennou výhru 3:1 nad výběrem Nových Hamrů, a týmy si tak prohodily své pozice v tabulce, Kolová B poskočila na osmou příčku, horalé zamířili o příčku níže.

Zdroj: Daniel Seifert

Další duel tabulkových sousedů přetavilo v důležitou výhru Krásné Údolí, které nedalo týmu z Kyselky příliš šancí a duel vyhrálo 4:1.

V tabulce se tak Krásné Údolí vzdálilo Kyselce na rozdíl bodu. Nejvyšší výhra padla v Hájku, tam totiž dorazily poslední Potůčky, které tentokrát musely skousnout porážku 2:7.

OBRAZEM: Toužim seřezala Poříčí, Slavie B slavila druhou výhru

Výsledkový servis:

Chyše B – Počerny 2:2 (1:1). Branky: 9. Vála Adam, 62. Krejčí Jiří – 44. Čolič Dino, 74. Truhlář Tomáš.

Kolová B – Nové Hamry 3:1 (1:0). Branky: 10. Strečanský Matěj, 76. Matviienko Kyrylo, 89. Vaník Daniel – 83. Ullmann Aleš.

Dvory B – Sadov 4:4 (2:3). Branky: 40. Šimků Jaroslav, 42. a 63. Němec Filip (1 PK), 50. Nerad Jaroslav – 24. Benda Karel, 28. a 68. Horký Michal, 33. Kavka Filip.

Hájek – Potůčky 7:2 (3:1). Branky: 17. a 34. Bahleda Tomáš, 38. a 51. Rudolský Michal, 61. a 78. Veselý Jonáš, 85. Šlemr Jan – 3. Machián Jiří, 81. Šípek Miroslav.

Stanovice – Abertamy 5:0 (2:0). Branky: 7. Klauz Václav, 18. a 74. Vilinger Filip, 67. a 89. Bauer Jan.

Krásné Údolí – Kyselka 4:1 (2:1). Branky: 9. Fridel Tomáš, 12. a 73. Olejník Pavel, 53. Chrenák František – 6. Paulus Matěj.