„Bylo to po covidu. Spousta hráčů se rozhodla, že už pokračovat dál nechce. Byli tam starší kluci, kteří si na ten cyklus každý víkend zápasy odvykli. Ani doma z toho nebyli nadšení. Proto z těch osmnácti nás zůstalo de facto jenom sedm. A proto pro nás bylo jednodušší, než shánět týden před začátkem nějaké nové hráče, to jednoduše odpískat, protože bychom tu soutěž stejně nedohráli, nebylo kde brát. A přemlouvat ty kluky, kteří řekli, že hrát nechtějí, nemělo smysl, protože věděli, že to bude stát za nic,“ vysvětloval Šípek, proč se museli v Potůčkách na čas s fotbalem rozloučit. Nejen on věděl, že se musí co nejdříve navrátit zpět na okresní mapu, jinak by bylo definitivně po fotbale.

„Zjišťoval jsem si, jak by to bylo náročné a hlavně, když už to budeme dávat dohromady, aby nás bylo co nejvíc. Ale byla tam jedna podmínka, že se musí změnit vedení a že pokud to bude fungovat, tak se do toho opřu a vezmu si to pod patronát. Takže jsem svolal výbor, pozval jsem vedení obce, hráče, kteří chtějí hrát. Když nás bylo dohromady už přes dvacet, vysvětlili jsme vedení, jak by to mělo fungovat. Zvolili jsme nový výbor s tím, že další hráče budeme přemlouvat, ať nás je opravdu víc, protože nikdy nevíte, kdo si to za půl roku rozmyslí. Ale už nás bylo přes dvacet, takže ta startovací čára byla dobrá. I když ta kvalita u těch hráčů byla jasná, že nebude. Byli to kluci, kteří řekli, že nám pomůžou, ale fotbalově to tam nebylo. Základnu jsme měli, podporu od obce taky, jelikož jsme vybudovali zázemí, nádherné hřiště a rozhodně jsme to nechtěli pustit a chtěli jsme se co nejdřív vrátit,“ poukazoval Šípek, který byl hlavním iniciátorem návratu Potůček zpět na okresní mapu.

Vše nakonec dobře dopadlo, když horalé vstali během roční nucené pauzy z popela a opět naskočili do okresní III. třídy mužů Karlovarska. V té mají za sebou dvě sezóny. „Máme za sebou dvě sezóny, když jsme v obou skončili na posledním místě. První jsme skončili s celkovou bilancí tří bodů a šíleným skóre. Je to prostě odraz toho, že ti hráči tu kvalitu neměli a hráli jsme s tím, co jsme měli. Co se týče té druhé sezóny, ano, sehnali jsme potom už i fotbalisty, ale projevilo se i na některých hráčích, že se sehráli a začali více trénovat. Myslím si, že nám prospělo i v té první sezóně, i teď v té druhé, že se v té třetí třídě prostě hraje systémem hokejového střídání. Tudíž když jedu na zápas a máme osmnáct hráčů, tak si těch sedm kluků prostě zahraje. Jsou tam kluci, kteří vydrží běhat celý zápas a jsou tam hráči, kteří vydrží běhat deset, patnáct minut, maximálně, a pak si jdou odpočinout, takže pro nás jedině dobře a nejsem úplně zklamaný. Po první sezóně asi ano, ale říkal jsem, že to je taková testovací a ta druhá prostě za mě super. My jsme prohráli některé zápasy jenom o gól, takže to nebylo tak špatné, nehledě na to, že to skóre se nám rapidně snížilo. Takže za mě dobré,“ vracel se k náročnému návratu do fotbalového kolotoče Šípek.

Co se povedlo Potůčkům, tak to se nepodařilo Perninku, který opustil fotbalovou mapu před startem loňské sezóny, a to také z důvodu nedostatku hráčů. I když se horalé snažili po vzoru Potůček, ale nepovedlo se. „Je to škoda, snažil jsem se klukům pomoci, ale bohužel se nepodařilo sehnat hráče,“ zklamaně říká Šípek k Perninku. Naopak na fotbalovou mapu v okresní III. třídě přibyla rezerva Toužimi, která po několika letech opět okusí nástrahy okresní soutěže, když vystřídala béčko Kolové, které naopak po dlouhé době opustila okresní soutěž Karlovarska. Novicové se pak představí také v okresním přeboru Sokolovska či okresním přeboru Chebska. Nejvyšší okresní soutěž na Sokolovsku obohatí nově rezerva Lokte, na Chebsku se pak navrátila zpět na okresní mapu Studánka či Hazlov.

Po loňské sezoně skončily

Ajax Kolová B (III. třída mužů Karlovarska)

TJ Baník Vintířov (KP mužů)

Do nové sezony nově vstoupí

FK Loket B (OP mužů Sokolovska)

TJ FAAL Studánka (OP mužů Chebska)

TJ Jiskra Hazlov (OP Mužů Chebska)

SK Toužim B (III. třída mužů Karlovarska)