/KANONÝR DENÍKU/ O víkendu skončila jedna fotbalová epizoda. Kopačky překvapivě pověsil na hřebík, kanonýr Potůček Miroslav Šípek. Obávaný šutér, který měl čich na góly, a i když na tom nebyl výškově dobře, vše dohnal fotbalovým srdcem.

Miroslav Šípek, TJ Potůčky. | Foto: Daniel Seifert

„Je to tak, utkání s Otročínem bylo poslední v mé kariéře,“ poukazoval po utkání Miroslav Šípek, že to pro něj bylo poslední vystoupení na zeleném pažitu. „Rozhodnutí ukončit kariéru nebylo jednoduché, ale zdraví je přednější,“ narážel Šípek, na to, co ho vedlo k odložení fotbalové výstroje. „Prvního června jdu na operaci kolene, proto si myslím, že už se asi nebudu chtít vrátit zpět na trávníky,“ vysvětloval sedmačtyřicetiletý ostrostřelec.

Svou kariéru, která trvala bezmála třiatřicet let, odstartoval ve své domovině, Potůčkách. „Prakticky jsem začal hrát za muže ve čtrnácti letech, ale to bylo načerno, dopoledne jsme hrál za žáky, odpoledne za muže,“ prozradil s úsměvem, jak se zrodila jeho premiéra v kategorii mužů. Tím tak odstartoval parádní kariéru, během které si vydobyl vizitku obávaného šutéra.

„Bylo toho celkem dost, byl jsem takový světoběžník,“ přiznává, že během kariéry vystřídal hned několik klubů, do všech zamířil právě s vizitkou vyhlášeného kanonýra. „Oblékal jsem dres nejen Potůček, ale také Ostrova, Dvorů, Bochova, Merklína, Perninku, Konstantinových Lázní. Vyzkoušel jsem si to i v Německu, když jsem hájil barvy sousedního Johangeorgenstadtu,“ vyjmenovával kluby, ve kterých sbíral nejen zkušenosti, ale rozdával také gólové koření.

„Nejtěžší to bylo ve Dvorech a v Ostrově. To ještě byli vynikají fotbalisté a byla tam dravost,“ zavzpomínal na angažmá, která mu dala nejvíce. Fotbalové srdce ho však vždy přitáhlo zpět domů, do hor, do Potůček. „Potůčky byly, jsou a budou, vždy mojí srdcovou záležitostí,“ upozorňoval Šípek, že v srdci má pouze jeden klub.

Potůčky však před dvěma roky opustily fotbalovou mapu. „Situace v Potůčkách byla po Covidu zoufalá. Zůstalo nám pouze sedm hráčů, tak jsme soutěž na rok odhlásili,“ zklamaně se vracel k přerušení činnosti klubu.

„Mezitím jsme změnili výbor a sehnali nový hráče. Teď nás je osmadvacet. Je jasné, že se vždy nesejdeme všichni, ale už nás třikrát bylo dvaadvacet a někteří kluci měli smůlu a museli zůstat jen jako diváci. Vždy se to, ale domluvili, aby se nikdo neurazil a přišel i příští zápas. Myslím, že máme dobrou partu, a stále na tom pracujeme. Proto se snažíme trochu vést i děti ke sportu, děláme kemp a tréninky,“ poukazoval, že i přes vynucenou přestávku se v Potůčkách fotbalově nenudili.

Po roční odmlce se navrátily přeci Potůčky zpět na fotbalovou mapu, když opět naskočily do okresní III. třídě Karlovarska. V té však dostávaly pořádně zabrat, když své první body ukořistily až ve 22. kole soutěže, kdy pokořily před svými fanoušky Otročín 4:2.

Miroslav Šípek, TJ Potůčky.Zdroj: Daniel Seifert

„Tečka za mým posledním zápasem byla úžasná,“ neskrýval radost nad premiérovou výhrou v soutěži, k té navíc přispěl třemi zásahy. „Vyhráli jsme až náš dvaadvacátý zápas, jinak to byly samé prohry. Navíc jsem obstaral hattrick, takže co víc si na závěr kariéry přát,“ culil se.

V klubu však i nadále Šípek zůstane, když v něm zastává hned několik pozic. „Kluky trénuji už teď,“ prozradil, že má trenérské choutky. „Dále jsem předseda klubu a na hřišti se starám o bufet,“ připomněl další povinnosti, které má na starosti.

Právě již bývalý elitní útočník by rád navázal na předchozí práci Ladislava Mrázka, který je dlouhá léta nedílnou součástí klubu z příhraničí.

„Samozřejmě chceme začít vyhrávat, sehrát se, posílit především střed zálohy, který nám dělá asi největší problémy, chceme také mladé hráče,“ podotkl, s jakými cíli půjdou Potůčky do dalších sezon.

„Mým cílem je, aby Potůčky pokračovaly i nadále, jely v nastaveném módu, už jen jako poděkování panu Mrázkovi, který to tam dlouhá léta vedl. Chceme mu ulevit od těžké a silové práce, když zdravíčko už mu moc neslouží, ale zaslouží si, aby to v Potůčkách stále fungovalo. On je ten, který to tam založil, a do teď je hlavní motor. Já chci pokračovat v jeho práci, vážím si jeho přínosu a jeho obětavosti,“ dodal závěrem Šípek.