To je tak, když kvůli zranění pověsíš kopačky na hřebík. Jenže, pak přijde na řadu…

V 55. minutě totiž v duelu Útviny s Bochovem neudržel nervy na uzdě a jeho blikanec odnesl rozhodčí Vít Hrubý, když do něj vrazil rukama. Zkušený arbitr následně upadl na zem a udeřil se do hlavy. Po nezbytném ošetření otřesený sudí duel předčasně ukončil.

„V 55. minutě hráč domácích č. 18 Řezáč Josef po odpískaném nedovoleném zákroku na něj, hlasitě na mě, hlavního rozhodčího zakřičel: „jemu kartu nedáš? To si děláš p*del ne? Já ti jednu natáhnu,“ popisoval Hrubý v zápise, co napadení předcházelo.

„V momentě, kdy jsem vytahoval ČK, ke mně přiskočil a vší silou do mě oběma rukama strčil do prsou s následkem mého nekontrolovatelného pádu na hrací plochu,“ popisoval napadení v zápise o utkání sudí.

Útvina v šoku. Blikanec, inzultace a nedohraný zápas. Trest? Vyhazov z klubu

Po utkání přišla s radikálním řešením také Útvina, na kterou incident vrhl černý stín. „Z naší strany můžeme říct, že s ním už v týmu do budoucna nepočítáme, protože i když je to skvělý fotbalista a lidsky s ním v týmu nikdy nebyl žádný problém, nemůžeme riskovat, že by se něco takového mohlo někdy stát znovu,“ těžko kousal incident na svém stadionu útvinský klub, který se po duelu s hříšníkem definitivně rozloučil.

I přes omluvy, které Řezáč adresoval po utkání nejen Útvině, ale také napadenému rozhodčímu však disciplinárku karlovarského OFS nijak neobměkčila. Za svůj blikanec dostal stopku na čtyřiadvacet měsíců, tedy dva roky. Na inzultaci však doplatila také Útvina, které bylo kontumováno derby s Bochovem v poměru 0:3, a navíc musí složit do kasy OFS pokutu pět tisíc korun.