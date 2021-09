Jediný nerozhodný výsledek se zrodil na stadionu Tří Seker, kde se představil Vojtanov. Ten během utkání třikrát vedl, přesto nakonec on musel dohánět jednobrankové manko, což se povedlo, a nakonec tak uzmul alespoň bod.

Zasloužil se o to rezervní tým Trstěnic, který hostil pro změnu rezervu Hranic. Kdo na utkání zavítal, své návštěvy určitě nelitoval. Fotbalisté Trstěnic totiž municí vůbec nešetřili a svého soupeře porazili jedenáctibrankovým přídělem. Hattrickem se v tomto souboji blýskl trstěnický Filip Kovárník.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.