Velký úspěch si připsal na účet v Anketě čtenářů Deníku o nejoblíbenější fotbalový klub okresu Karlovy Vary 2023 TJ KSNP Sedlec. Ten posbíral nejen od svých fanoušků úctyhodných 65115 hlasů, čímž opanoval anketu a mohl se tak radovat z titulu nejsympatičtějšího klubu Karlovarska. „Náš klub je zaměřený hlavně má práci s mládeží. V současné době má dvanáct týmů, které hrají jedenáct soutěží, z toho šest krajských a pět okresních. V každé kategorii mládeže máme vždy áčko a béčko. Plus máme také jedno družstvo předškoláků a celkově čítá naše základna více než dvě stě padesát členů,“ prozradil na úvod předseda TJ KSNP Sedlec Milan Demjan.

Sedlec se zaměřuje na práci s mládeží. A-tým by rád viděl v krajské I. A třídě. | Foto: TK KSNP Sedlec/Oldřich Kozel

V současné době Sedlec reprezentuje nejen A-tým, ale také mládež. Jak byste hodnotil jejich prozatímní počínání?

Náš A-tým vede okresní přebor mužů Karlovarska, ale nutno podotknout, že nám chybí dostatek střední generace. Tým je hodně mladý, když ho trápí velký počet vysokoškoláků, kteří nemohou na každý zápas, přesto doufáme v postup. Co se týče mládeže, tak té se daří střídavě, stejně jako v jiných sezonách. A-družstva bojují o prvenství ve svých soutěžích, zatímco hráči v B-družstvech nabírají potřebné zkušenosti.

V dnešní době je vše o financích, jak je tedy náročné udržet fotbal při životě, obzvlášť v tak malém klubu?

V každém sportovním klubu v Česku je nesmírně těžké finance shánět. Ale musím říct, že přece jen jsme si u města a kraje, vybudovali během několika let dobrou pozici. Velkou vzpruhou pro kluby byl v rámci financování sportu stát, a to pomocí NSA. Navíc se snažíme mít příspěvky oproti jiným klubům v rozumné výši. Musím také trochu oponovat, že Sedlec už vlastně několik let malý klub vlastně není, jelikož po Sokolovu a Slavii, několik let hraje nejvíc soutěží v Karlovarském kraji. Jediným problémem, tak je jedna velká hrací plocha, ale to je jiná písnička.

Určitě je velmi obtížené sehnat také hráče, jak to tedy vnímáte v Sedleci, abyste motivovali hráče, aby neodcházeli jinam?

Snažíme se u mládeže mít pestrou činnost, když si navíc zakládáme na tom, aby naši trenéři byli slušný k dětem i okolí. Dále pravidelně hrajeme turnaje v zahraničí, nebo pořádáme kempy se zajímavými sportovci. U mužů je to těžší, když každoročně nám některé oddíly, které více investují do mužů, odlákají několik hráčů. Proto potřebujeme hrát vyšší soutěž, aby nám talentovaná mládež neutíkala k těmto týmům v kategorii dospělých. Něco jiného je, když jdou například do Slavie či Sokolova. Ale chci jen, aby tam odcházeli opravdu jen ti dobří, kteří tomu chtějí obětovat trochu více času. Ne ty průměrní, nebo ti, co na vyšší soutěže nemají morálku. Když se ohlédnu v čase, tak kolem dvaceti hráčů, kteří začínali v Sedleci, už nastoupili, alespoň v jednom utkání v ČFL. Také se snažíme, aby u nás prostředí, kabiny či sociální zařízení byly na dobré úrovni.

Důležitá je vždy základna. Ta se vám každoročně rozšiřuje o nové fotbalové naděje, mohou být tedy příslibem do budoucna?

V současné době máme základnu velmi dobrou. I když například dorostenců nemáme málo, tak problém je, že z různých důvodů, jich pak málo přejde do dospělého fotbalu. U nás má v mládeži otevřené dveře každý, ať už je to kluk či dívka, co chtějí hrát fotbal. Trochu potřebujeme posílit mladší žáky, přípravky a zejména předškoláky ročník 2017/2018, tam bychom potřebovali trochu přidat.

To je také otázka kvalifikovaných trenérů, kterých je také nedostatek…

V současné době máme u mládeže dvanáct trenérů, z čehož mají čtyři licenci B a jeden ji studuje. Myslím si, že v rámci možností, mají u nás trenéři solidní možnosti a ohodnocení. Příjemným bonusem jsou pak kempy co pořádáme, takže i spojené zážitky na nich.

Klub musí také spoléhat na podporu města, jak spolupracuje s vedením radnice?

Vedení radnice teď i v minulosti nám vychází vstříc, když do našeho areálu a jeho modernizace investuje. Město i kraj vidí, že jsme i z jiných prostředků například vylepšili kabiny či sociální zařízení. Od znovuotevření areálu v roce 2004 jsme ušli velký kus cesty a vložené finance se vrací formou členské základny a počtem mládežnických soutěží, které Sedlec hraje.

Co se týče vašich týmů, jaké máte cíle do budoucna?

Postupně chceme vytáhnout tým mužů do krajských soutěží, když ideál by byla krajská I. A třída. Chceme i nadále udržet strukturu mládežnických soutěží, ve kterých hrajeme. Stále chceme lákat nové adepty, učit je, aby měli rádi sport, pohyb, fotbal. Dávat šanci všem dětem bohatým i chudým, talentovaným i méně talentovaným, aby měli chuť si zahrát a hrát si.

Co nabízíte fanouškům při domácích vystoupeních, a kdyby jste je měl pozvat na váš stadion, čím byste je chtěl oslovit?

Náš stadion se díky modernizaci stal celkem útulným, příjemným areálem. Vstupné se u nás nevybírá, pokud ano, tak jen na muže, a to je minimální. Občerstvení máme také slušné. Na konci jara chystáme jako každý rok Sedlecký fotbalový den s překvapením. V srpnu pak za účasti týmů z Německa a Slovenska již 25. ročník našeho mezinárodního mládežnického turnaje. Chtěl bych pozvat fanoušky fotbalu také na oslavu výročí 80. let Sedlecké kopané, která bude na programu na konci června roku 2025.

Mohou vás najít na sociálních sítích či klubových webových stránkách, kde najdou informace o vašem klubu?

Určitě. Najdou nás na Facebooku TJ KSNP Sedlec či Instagramu, když tyto sociálně sítě spravuje Oldřich Kozel. Máme také nové webové stránky, o které se stará Marian Štycha.