GESTO FAIR PLAY. Minulou neděli odehrály Děpoltovice vítězné utkání se žlutickou rezervou. Duel okořenilo málo vídané gesto fair play. „Rozhodčí, který během zápasu tápal, odpískal během něho nesmyslnou penaltu. Kapitán hostí Martin Sivák byl jediný z týmu soupeře, kdo uznal, že to penalta nebyla, a pokutový kop za nepříznivého stavu 0:3 pro Děpoltovice sportovně míč zakopl. Chtěli bychom mu dodatečně poděkovat za gesto fair play a jeho skvělý přístup, v dnešní době se tohle moc nenosí,“ vzkazuje kapitánu žlutického béčka dodatečné poděkování TJ Děpoltovice.

„Věděli jsme, že Kyselka bude na jejich hřišti velice nepříjemná, ale i tak jsme tam jeli pro tři body. Sestava vypadala skvěle, i když nám chytal bek, takže nic jiného nepřipadalo v úvahu. Od začátku jsme potvrzovali větší kvalitu. Dostávali jsme se do šancí, ale štěstí se od nás prostě odklonilo,“ zklamaně se vracel k zápasu hrající kouč Štědrá David Machala.

A smutný mohl být dvojnásob. Jeho výběr si během první půle vytvořil několik stoprocentních šancí, přesto gólově udeřilo na straně druhé, když domácí poslal do vedení ve 26. minutě Martin Kubánek. „Kyselka se dostala do vedení po šťastném odrazu za naši obranu. Chvíli na to dorážka z penalty na 1:1,“ řekl k vyrovnání, které měl na svědomí právě kouč Sokola. „Bohužel měl být z mého pohledu poločas 2:4,“ litoval zahozených šancí v první polovině duelu. Po změně stran však přišel pro Štědrou další šok, když se po ofsajdovém postavení prosadil Lukáš Hamata.

„Začátek druhé půle katastrofa,“ zoufal si Machala. „Podle všech na hřišti padl druhý gól z ofsajdu. To byla jediná kaňka sudích, kteří byli za mě celý zápas super a drželi metr,“ chválil i přes zaváhání trojlístek arbitrů.

Senzace pod radošovským mostem! Kyselka v devíti skolila neporaženou Štědrou. | Video: Daniel

Jenže v 52. minutě přišel pro Štědrou další tvrdý direkt, když pokutový kop proměnil kapitán Kyselky Matěj Paulus, ale to už domácí hráli o deseti hráčích, když předčasně pod sprchy zamířil Dominik Roček. „Ihned po inkasovaném gólu další rána v podobě penalty a gólu na 1:3. Během penalty se nechal nepochopitelně vyloučit jeden z hráčů Kyselky. Za chvíli další červená karta a hráli jsme proti devíti lidem,“ připomněl Machala další vyloučení v kyselském výběru. Nabídnutou přesilovku však Štědrá dokázala pouze jednou brankově potrestat, když v 60. minutě snížil na rozdíl jediné branky Marek Kováč.

„Kyselka však bránila velice dobře a dovolila nám jen korigovat. Vyloučení dvou hráčů soupeře nám paradoxně uškodilo. Nedokázali jsme nic vymyslet,“ hořekoval kouč Štědré.

„Smekám před kluky z Kyselky, kteří to dojeli na morál. Kapitán s brankářem předvedli životní výkon. To je na klobouček. Pro nás krutá prohra. Zápas jsme měli vyhrát. Ale padáme proto, abychom se dokázali znovu zvednout. Jedeme dál,“ nehází po první ztrátě flintu do žita Machala. Toho i přes prohru potěšil svým výkonem dvaapadesátiletý Roman Debellis, který tvrdil fotbalovou muziku se svým synem Martinem Debellisem. „Před lety postrach kraje. Nekompromisní střelec. Největší stopu nechal ve Štědré a posléze v Toužimi. Vrátil se teď ke kořenům aby si ťukl se syny a synovcem,“ doplnil Machala.

Kyselka – Štědrá 3:2 (1:1). Branky: 26. Martin Kubánek, 47. Lukáš Hamata, 52. Matěj Paulus (PK) – 28. David Machala, 60. Marek Kováč. Rozhodčí: Jaroš – Varga, Pleskač. ŽK: 4:0. ČK: 2:0 (51. Dominik Roček, 72. Josef Kliment). Diváci: 20. Kyselka: Josífko – Seifert, Paulus, Eder, Roček – Beran, Tůma, Kliment, Kubánek – Hamata, Fedorek (stř. Rauscher, Šipla, Mochal). Štědrá: Pánek- Trojan, R. Debellis, Vošta, Špiroch – Kováč, Straka, D. Vojík, M. Debellis – Machala, Jansa (stř. Dáňa, Volín, F. Vojík, Rada).

Další výsledky:

Žlutice B – Chyše B 5:2 (1:2). Branky: 17. Bang Duc Tran, 48. a 69. Jiří Hanzlíček, 71. Tomáš Svoboda, 75. Václav Tavali – 10. Jan Burda, 34. Jakub Korec (PK).

Stanovice – Otročín 3:3 (2:0). Branky: 17. Robin Vondráček, 20. David Kyliánek, 70. Alexandr Gončarov (PK) – 50. a 58. František Šašek, 73. vlastní.

Nové Hamry – Děpoltovice 1:7 (1:3). Branky: 26, Ondřej Litera – 17. Václav Vašek, 21. Pavel Bičaník, 30. a 62. Jiří Bauer, 51. Jan Šiler, 66, Karel Hoch, 85. Kevin Doležal.

Hájek – Bečov 7:3 (2:3). Branky: 6. Jonáš Veselý, 20. a 50. Tomáš Bahleda, 46. František Kulík, 56. Miroslav Šmejkal, 75. a 86. Ondřej Meister – 27. a 32. Zdeněk Daniš, 40. Josef Havlovic.

Jáchymov – Krásné Údolí 2:1 (1:0). Branky: 28. David Boudný, 51. Tomáš Boudník – 69. Pavel Olejník.

Potůčky – Toužim (nehráno).