„Ono to ale nebylo tak jednoznačné, jak výsledek napovídá. My jsme v zápase prohrávali a museli jsme pořádně máknout, abychom zápas otočili,“ prozradil kapitán Kyselky, že dvouciferná výhra se na půdě Potůčků vůbec nerodila lehce.

Potůčky schytaly výprask, Kyselka vyhrála 16:2

Potůčky však držely krok s hosty z Poohří pouze první poločas, v tom druhém prakticky zkolabovaly a to se také promítlo na ukazateli skóre. „Asi jsme měli štěstí, že nám to tam napadalo,“ říká skromně šéf kyselské kabiny. Právě on měl lví podíl na vysokém vítězství, když se hned šestkrát zapsal do listiny střelců, a zařadil se tak se sedmnácti zásahy na druhé místo tabulky kanonýrů III. třídy.

„Určitě to potěší, ale kdybych neměl k sobě spoluhráče, těžko bych ty góly střílel, jelikož je to kolektivní hra. Proto je jedno, kdo střílí branky, hlavní je, že vyhrajeme, a také tři body,“ upozorňoval Paulus, že důležitější je pro tým výhra nežli osobní úspěch.

I přesto za šest vstřelených branek byl rád. „Mohlo jich být více,“ připomněl, že ne všechny šance dokázal přetavit v brankovou radost. „Ani si nepamatuji, že bych v jednom utkání vstřelil šest branek, asi nikdy,“ marně zapátral v paměti Paulus, jestli se mu někdy povedl takový gólový počin.

Ten teď bude čekat na závěrečnou, během které se dozví, kolik ho šest vstřelených branek bude stát.

„Jestli budu muset něco dát do kasy, tak teď jsme to nějak neřešili, ale až bude závěrečná, tak tam mi kluci řeknou, kolik budu muset složit do kasy,“ dodal s úsměvem Paulus.