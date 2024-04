„Celkově to byl vyrovnaný zápas, ve kterém bylo šancí poskrovnu. My jsme do druhého poločasu promíchali sestavu, ale branku se nám nepodařilo vstřelit. Řekl bych, že to byl remízový duel, ve kterém týmy podrželi brankáři,“ řekl po dělbě bodů ve šlágru kola sedlecký trenér Marián Štycha.

I přesto však jak Hroznětín B, tak i Sedlec, udržely svou jarní neporazitelnost, i když poprvé bodově strádaly. Navíc si Sedlec udržel na čele tabulky před druhým týmem tabulky z Hroznětína pětibodový polštář.

„Náš cíl je postoupit do I. B třídy, ale teď nás čeká sérii těžkých zápasů, tak uvidíme, jak se s tím popereme,“ doplnil Štycha.

Derby horalů přetavil na stadionu Merklína v důležitou výhru Jáchymov. Ten zlomil domácí výběr až po změně stran, když rozhodující trefu obstaral jáchymovský útočník Michal Günther v 83. minutě, kdy upravil na konečných 2:1 pro svůj tým.

Zpět na vítěznou vlnu se navrátila po několika nepovedených kolech Útvina, která si udobřila své fanoušky těsnou výhrou 2:1 nad Bečovem. Z tříbodového zisku se radovaly také Božičany, které porazily na svém pažitu výběr Sadova 3:1..

Vysokou výhru zaznamenala dvorská rezerva, která si smlsla na jedenáctce Bochova, které nasázela sedm branek, když nakonec slavila výhru 7:2.

Derby na půdě Staré Role zlomily Dalovice ve svůj prospěch až po změně stran, kdy se během dvou minut, a to mezi 54. a 56. minutou, zapsali do střelecké listiny postupně Vitalij Mychajljuk a Petr Karásek, kteří tak nasměrovali Dalovice k vítězství 3:1.

Výsledky, 20. kolo:

Hroznětín B – Sedlec 0:0 (0:0). Rozhodčí: Hoza Filip. ŽK: 3:2. ČK: 1:1 (23. Milan Pokrupa – 23. Jakub Štork). Diváci: 80.

Dvory B – Bochov 7:2 (4:2). Branky: 1. Michal Holcman, 4. Zdeněk Mudra, 17. Martin Kroupa, 25. a 68. Jan Staněk, 75. Dalin Schönwälder, 85. Daniel Shorný – 22. Jiří Cibulka, 40. Martin Janáček. Rozhodčí: Bouše Václav. ŽK: 1:0. Diváci: 110.

Stará Role – Dalovice 1:3 (1:1). Branky: 18. Martin Götz – 46. Tomáš Stolín, 54. Vitalij Mychajljuk, 56. Petr Karásek. Rozhodčí: Juhás Ladislav. ŽK: 0:1. Diváci: 51.

Útvina – Bečov 2:1 (2:1). Branky: 12. Martin Vojtěchovský, 34. Marek Hejkal – 41. Jakub Prozba (PK). Rozhodčí: Hrubý Vít. ŽK: 1:4. Diváci: 125.

Merklín – Jáchymov 1:2 (1:0). Branky: 20. Jan Slivoň – 66. Filip Veit (PK), 83. Michal Günther. Rozhodčí: Hubka Stanislav – Fiala Petr, Štork Jakub. ŽK: 4:4. ČK: 1:0 (74. David Horváth). Diváci: 65.

Božičany – Sadov 3:1 (2:0). Branky: 33. Marcel Petr, 38. Jakub Kubánek, 62. Petr Marcel – 46. Radek Kaňok. Rozhodčí: Fiala Petr. ŽK: 1:0. Diváci: 50.

Dohrávka, 20. kolo, středa, 1. května: Nejdek B – Děpoltovice (16.00).

Dohrávky, 19. kolo, středa, 1. května: Jáchymov – Útvina, Sadov – Merklín (oba 17.00).