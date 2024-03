/III. TŘÍDA/ Úvodní kolo jarní části mají za sebou také týmy hrající okresní III. třídu mužů Karlovarska. To se neslo v gólovém duchu, když padlo několik vysokých výher.

III. třída mužů Karlovarska. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

Tu nejvyšší zaznamenaly Stanovice, které vyplenily v derby půdu kolovského Ajaxu, kde si smlsly na místní rezervě. Nad tou slavily šestibrankovou výhru, ke které jako bonus přidaly čisté konto.

Vedoucí Hájek vstoupil do druhé části soutěže domácí výhrou nad Kyselkou, kterou porazil rozdílem čtyř branek, když k tomu taktéž přihodil čisté konto. Tím si udržel první pozici, když druhé Abertamy, které měly naordinováno volno, ztrácejí na čelo tabulky čtyři body.

Žlutická rezerva potěšila v první jarním vystoupení své fanoušky, se kterými slavila pětibrankovou výhru nad Krásným Údolím.

Úvod jako hrom. Béčko Nejdku i Útvina dokázaly smazat třígólové manko, braly bod

Hosté sice vstřelili dvě branky, ale tím jen zmírnili svou prohru. Otročín měl dobře rozjetý zápas s chyšskou rezervou, nad kterou po prvním poločase vedl 3:2, ale po změně stran hosté dokázali srovnat na konečných 3:3.

Další dělba bodů se odehrála na stadionu Štědrá, kam zamířily Nové Hamry. Domácím nestačil k výhře ani dvoubrankový náskok, který horalé smázli v závěru duelu, kdy během šesti minut vstřelili dvě branky, čímž srovnali na 2:2.

Vítězně vykročily do jarní části také Počerny, které nasměroval los do Potůček, tedy do té doby, předposledního týmu tabulky.

Po vlažném rozjezdu Počerny po změně stran potvrdily své kvality, když horalům nakonec nasypaly nepopulárního bůra, celkově pak vyhrály 5:1.

Výsledky, 15. kolo:

Kolová B – Stanovice 0:6 (0:4). Branky: 23. a 45. Libor Hluboček, 25. Michal Bureš, 42. a 64. Ladislav Krejčí, 90. Alexandr Gončarov. Rozhodčí: Bouše. Bez karet. Diváci: 60.

Žlutice B – Krásné Údolí 5:2 (4:1). Branky: 16. a 36. Adrian Čech, 31. a 32. Ondřej Bubník, 89. Matyáš Kruml (PK) – 24. Patrik Farek, 68. David Smrž. Rozhodčí: Hoza. ŽK: 0:4. Diváci: 90.

Otročín – Chyše B 3:3 (3:2). Branky: 11. František Šašek, 34. a 43. Matěj Nepraš – 6. Adam Vála, 8. Patrik Ježek, 47. Petr Krejza. Rozhodčí: Kondrys. ŽK: 1:2. Diváci: 25.

Štědrá – Nové Hamry 2:2 (1:0). Branky: 23. Marek Kováč, 54. Michal Volín – 81. Jiří Pazdera, 87. Michal Bali. Rozhodčí: Sakač. ŽK: 3:1. Diváci: 30.

Hájek – Kyselka 4:0 (3:0). Branky: 3. Tomáš Bahleda, 14. Erik Bálint, 33. Jonáš Veselý, 87. Michal Rudolský. Rozhodčí: Kozák. Bez karet. Diváci: 25.

Potůčky – Počerny 1:5 (1:2). Branky: 23. František Hloušek – 29. a 33. Lukáš Fořt, 66. Martin Suchyňa, 76. a 85. Ondřej Šaláta. Rozhodčí: Hubka. ŽK: 1:0. Diváci: 40.