„Každá výhra potěší, ale tato bohužel ne. Soupeř dorazil k utkání pouze v osmi hráčích, a navíc hrál doma,“ kroutil zklamaně hlavou nad přístupem soupeře Jakub Gábner.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Je mi líto hráčů Verušiček, kteří si to museli odbýt až do konce, na druhou stranu, je to jejich ostuda a mohlo to být klidně padesát nula,“ poukazoval na jednoznačný průběh zápasu kapitán Kolové. Hotovo prakticky již bylo po prvním poločase, který Kolová vyhrála v poměru 15:0.

„Co k tomu říci? Spíše to byl tréninkový zápas, je dobře, že si zastříleli prakticky všichni, ale to je tak všechno, co nám utkání dalo, pokud pominu body a góly,“ upozorňoval Gábner.

„Moje čtyři branky? Mohlo jich být více, ale na druhou stranu jsem rád, že to tam nějak popadalo, i když nás čekají důležitější zápasy a tam ty góly budeme potřebovat více,“ má jasno Gábner.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Ten již dnes vyběhne ve Staré Roli od 17 hodin k finálovému duelu v rámci OFS Karlovy Vary, kdy se postaví kamarádům z Březové.

„Určitě to bude zcela o něčem jiném, jelikož Březová má kvalitní tým. Čeká nás tak těžká bitva, ale věřím, že v ní uspějeme a urveme vítězný pohár, to pro nás bude důležitější než dvouciferná výhra nad Verušičkami,“ dodal závěrem své přání kolovský záložník.