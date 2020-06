V sázce bude první místo, což přidá zápasu na atraktivitě. Naopak o první body bude bojovat v béčkové skupině Kyselka i Dvory, výběrz Poohří zamíří do Sadova a Dvory pak budou hostit Sedlec.

Zajímavé derby je nachystáno ve skupině A, v níž se do Potůčků vydá nedaleký Pernink, což taktéž slibuje kvalitní podívanou. Pernink se vyhřívá na první příčce skupiny a na stadionu u německých hranic bude tvrdit roli favorita. Další derby se pak odehraje na půdě bezbodových Abertam, kam dorazí Nové Hamry, a živo bude i v Jáchymově, kde se v souboji s tamní TJ představí nejdecká rezerva.

V céčkové skupině se opět mohou těšit fanoušci na gólové hody v podání bečovského Slavoje, který se představí ve Žluticích, kde se mu postaví tamní rezerva. Gólové hody slibuje i souboj Otročína s Nečtinami a vše pak uzavře v céčkové skupině souboj Verušiček s Krásným Údolím.

Víkendový program:

Skupina A, 3. kolo: Potůčky – Pernink (SO, 13. června, 17.00), Abertamy – Nové Hamry (SO, 13. června, 17.00), Jáchymov – Nejdek B (NE, 14. června, 15.00).

Skupina B, 3. kolo: Dvory – Sedlec (SO, 13. června, 10.30, hřiště Dvory), Sadov – Kyselka (SO, 13. června, 17.00), Vojkovice – Božičany (NE, 14. června, 14.00).

Skupina C, 3. kolo: Verušičky – Krásné Údolí (SO, 13. června, 14.00), Žlutice B – Bečov (SO, 13. června, 17.00), Otročín – Nečtiny (NE, 14. června, 14.00).