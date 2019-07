Povedlo se. „Je to paráda, po sedmi letech se nám podařilo proklestit se z třetí třídy do okresního přeboru,“ pochvaloval si předseda Útviny Vít Červenka.

A měl k tomu řádný důvod. „Důležité bylo, že jsme dokázali udržet osu týmu, i když někteří hráči měli během přestávky zaječí úmysly,“ narážel Červenka na udržení útvinských stavebních kamenů.

„Právě udržení osy týmu pro nás byla cesta k úspěchu, když jsme se mohli opřít o výkony Josefa Chrenáka, Michala Diviše, Marka Opočenského, Jiřího Vodičky či nadějných mladíků Patrika Janouška a Filipa Korunky,“ vypočítával předseda klubu.

Útviňáci se tak prezentovali kvalitní hrou, která je vyšvihla zpět do okresního přeboru. „Samozřejmě ne všechna utkání se nám povedla, ale musím říci, že jsme opravdu odehráli velmi dobrou sezonu. Navíc ji odchytal v brance prakticky hráč Martin Michalec, což je taky velký počin, protože i díky jeho výkonům jsme mohli slavit návrat do okresu,“ upozorňoval Červenka.

Teď však má před sebou Útvina hodně práce. „Přípravu jsme odstartovali již před čtrnácti dny, hráči absolvují tréninkové jednotky dvakrát v týdnu a k tomu odehrají tři přípravná utkání. Musím říci, že s docházkou jsme velmi spokojeni, když vezmeme v potaz, že je čas dovolených,“ pochvaloval si Červenka.

Útvina během přestávky posílila kádr o velezkušeného forvarda Marka Hejkala, který přišel ze Žlutic, či talentovaného Dominika Vlčka, který zamířil do Útviny z Krásného Údolí. „Oba budou pro nás velkým přínosem. Od Marka Hejkala si slibujeme, že přinese klid do hry a zúročí své bohaté zkušenosti. Dominik Vlček je fotbalový rychlonohý univerzál, čímž by měl vyztužit naši útočnou sílu,“ popisoval nové akvizice v týmu Červenka.

Ale to není v podání Útviny vše. „Hledáme stále gólmana, to je v našem kraji nedostatkové zboží. Dále pak máme ještě rozjednané některé hráče, ale nechci je prozrazovat, uvidíme, jak vše dopadne,“ poukazoval předseda. Posílit by chtěli však v Útvině i realizační tým.

„Na tom si musíme nechat záležet. K A-týmu chceme jak trenéra, tak i zdravotníka, abych se mohl věnovat pouze manažerské práci, musíme to do začátku podzimní části nějak skloubit,“ prozradil Červenka.

A s jakými cíli budou vstupovat do okresního přeboru? „Chceme se prezentovat kvalitním, pohledným fotbalem, který bude bavit fanoušky,“ odtajnil cíle pro podzimní část nejvyšší okresního fotbalové soutěže mužů Červenka. Spoléhat opět budou v novém ročníku v Útvině i na podporu svých věrných fanoušků.

„V uplynulé sezoně nás notně podporoval nově vzniklý fanklub, který nás doprovázel na všech utkáních. Jejich podpory si hodně vážíme a za kabinu jim patří velký dík,“ vzkazuje dodatečně poděkování Červenka a závěrem připojil: „Vše by však nešlo bez pomoci sponzorů, významného partnera klubu Antonína Bronce a obce Útvina, která v současné době usiluje o odkoupení našeho hřiště od soukromého vlastníka. Do budoucna bychom chtěli udělat na našem stadionu kvalitní sportovní areál.“