„Celý zápas jsme byli ve všem lepší a odpovídá tomu i výsledek. Chtěl bych všechny pochválit za výkon, i když Dalovice nebyly v plně sestavě. Jen nezapomenout, že příští zápas to nebude, tak jednoduché a nesmíme nic podcenit,“ řekl k úspěšnému vstupu do podzimní části sedlecký trenér Marián Štycha. „Utkání jsme měli od začátku do konce pod kontrolou. Dali jsme krásné branky po kombinační hře, kterou bychom se chtěli prezentovat. Pochvalu zaslouží naši dorostenci, kteří do utkání nastoupili,“ přidával kladné hodnocení úspěšného vstupu do podzimní části sedlecký stoper Jan Psohlavec.

Naopak zklamání zavládlo na stadionu v Jáchymově, kde tamní jedenáctka obdržela od Staré Role porážku 1:5. „Zápas nezačal vůbec špatně, hra byla prvních patnáct vyrovnaná, když byly k vidění šance na obou stranách, ale bohužel pro nás jsme nebyli efektivní, zatímco co soupeř po našich chybách někdy i s malou dávkou štěstí trestal,“ narážel kapitán Jáchymova Robert Csemer na brzké vedení hostů 3:0. „Navíc jsme ještě v prvním poločase dostali ještě gól z penalty, která byla odpískána i když sám rozhodčí řekl, že v hlavičkovém souboji k žádnému úderu loktem nedošlo,“ zklamaně přidával Csemer k první polovině zápasu.

Do druhého poločasu jsme šli s tím, že se pokusíme se zápasem něco udělat, když jsme snížili na 1:4, a i když hra nebyla úplně pohledná, opět to byl vyrovnaný výkon obou mužstev,“ narážel kapitán Jáchymova na jiskru naděje, kterou vykřesal v 71. minutě, kdy si hosté vstřelili vlastní branku.

„Bohužel výkon rozhodčího od konce prvního poločasu a celý druhý poločas nebyl vůbec dobrý. Ke konci zápasu vyloučil dva naše hráče, kdy dal druhou žlutou a následně červenou kartu hráči poté, co jiný spoluhráč fauloval před vápnem a ten ještě žlutou neměl. Následně dal rovnou červenou dalšímu z nás poté, co ho trefil míč kopnutý po zemi a vzal to jako útok na svou osobu,“ připomněl dvě červené karty, které postupně obdrželi Filip Veit a Michal Baláž.

Ale to nebylo z přehmatů rozhodčího vše. „I když odpískal zákrok před vápnem, tak nařídil další penaltu,“ kroutil hlavou nad rozhodnutím Csemer. Jenže matný výkon rozhodčího měl ještě dohru, když mu po utkání někdo propíchal gumy u auta, od čehož se TJ Jáchymov distancoval.

Pravou nohou vstoupil do sezony nováček ze Sadova, který potěšil své fanoušky výhrou 3:1 nad Bečovem. „V prvním poločase jsme měli míč na kopačkách jenom my. Hosté skórovali jen z jediné akce,“ řekl k prvnímu poločasu sadovský útočník Filip Kavka, který se prezentoval dvěma zásahy. Po změně stran pak stvrdila výhru domácích nové akvizice v podání Jakuba Kašpara. „Měli jsme hodně šancí, zápas mohl klidně skončit 6:1, na tom musíme zapracovat, ale na druhou stranu nás těší, že jsme vstoupili do okresu na jedničku,“ pochvaloval si první tříbodová zisk Kavka.

Na tři body dosáhla také Útvina, která však musela v úvodním vystoupení oželet služeb několika hráčů základní sestavy. I přesto dokázala porazit Merklín 3:1. „Na začátku zápasu jsme vstřelil dva rychlé góly, o které se podělili Patrik Janoušek a Martin Brázda. Pak ale přišla naše chyba, kterou soupeř potrestal, ale jinak z mého pohledu jsme byli lepší a soupeře moc k ničemu nepustila. V 75.minutě dal pojistku v podobě třetí branky střídající Lukáš Svoboda a bylo po zápase,“ podotkl k premiérové výhře útvinský kapitán Jan Paluch.

Úspěšně rozehrála okres z pozice nováčka rezerva Dvorů, ta se představila na půdě Hroznětína, kde slavila nad tamním béčkem vítězství 4:2. „Poměrně náročné první utkání, které jsme si sami zkomplikovali neproměněnými šancemi, kterých bylo v prvním poločase více než dost a Hroznětín následně po pěkné individuální akci skóroval, což nám utkání zkomplikovalo,“ bilancoval první poločas kapitán Dvorů Lukáš Havel, po kterém jeho tým vedl 2:1.

„Dále jsme se tlačili do šancí, ale měli problém v koncovce čehož Hroznětín využil a srovnal skóre na 2:2. Ovšem v závěru rozhodla lepší fyzická kondice a rychlost našich hráčů a utkání jsme zaslouženě dovedli do vítězného konce. Ovšem musím hráče Hroznětína pochválit za kvalitní výkon, když všechna mužstva to u něho budou mít těžké,“ složil poklonu soupeři Havel. Cennou výhru ukořistil Bochov, který se představil v Děpoltovicích, kde dosáhl na výhru 2:1. V jediném duelu se pak po nerozhodném výsledku 3:3 body dělily, a to v Nejdku, kde Božičany remizovaly s nejdeckou rezervou.

„Před zápasem bych bod bral, protože jsme do Nejdku nejeli kompletní. Vzhledem k průběhu zápasu jsem trošku zklamán, nicméně bod z Nejdku je dobrý bod. Moc mančaftů tam asi bodovat nebude, domácí mají kvalitní tým. Terén byl velmi špatný, balón se na něm zastavoval a pro hru obou týmů, to nebylo ideální. My jsme si před zápasem řekli, co chceme hrát a celkem se nám to dařilo. Domácí byli kombinačně lepší, ale remíza je asi celkem spravedlivá. Klukům patří poklona, za to jak zápas odmakali. Chtěl bych i vyzdvihnout výkon rozhodčího, protože byl velmi dobrý a to se u nás v okresu moc často nevidí,“ netradičně chválil výkon rozhodčího božičanský kouč Michal Zásměta.

Výsledky, 13. kolo

Útvina – Merklín 3:1 (2:1). Branky: 4. Janoušek Patrik, 15. Brázda Martin, 78. Svoboda Lukáš – 24. Jonáš Miroslav.

Sedlec – Dalovice 6:0 (4:0). Branky: 13. a 30. Faber Robert, 20. Kováč Michal, 35. Gregor Pavel, 75. Kadlec Lukáš, 90. Farid Sammy.

Sadov – Bečov 3:1 (2:1). Branky: 22. a 40. Kavka Filip, 77. Kašpar Jakub – 27. Berki Pavel.

Jáchymov – Stará Role 1:5 (0:4). Branky: 71. Hejl Marek (vlastní) – 11. Ficner Tomáš, 14. Hejl Marek, 31. Veit Filip (vlastní), 38. Götz Martin (PK), 82. Novotný Richard (PK).

Hroznětín B – Dvory B 2:4 (1:2). Branky: 42. Petra František, 62. Pesser Václav (PK) – 15. Shorný Ondřej, 29. Mudra Zdeněk, 65. Panuška Václav, 74. Daniš Zdeněk.

Děpoltovice – Bochov 1:2 (0:1). Branky: 59. Šiler Jan – 27. Pacinda Kamil, 46. Štrunc Martin.

Nejdek B – Božičany 3:3 (1:1). Branky: 23. a 60. Roller Vojtěch, 86. Myslivec Martin – 35. a 63. Kalynych Nazar, 76. Almiashev Dmytro.