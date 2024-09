Lukáši, vy jste naposledy působil na Chomutovsku, proč jste se rozhodl pro přesun do Merklína?

Já jsem šel do Merklína s tím, že tam budu jen trénovat a na zápasy jezdit do Jirkova. Jenže přišlo zranění a má výkonnost už nebyla dobrá a když mi dal Vlčák nabídku, že se od této sezóny můžu stát hlavním trenérem chlapů, bylo rozhodnuto.

Během letní přestávky posílilo tým horalů ještě několik hráčů právě z Chomutovska…

Ano, věděl jsem, že tým má kvalitní hráče, jen potřebuje na dvou, třech pozicích posílit. Hlavně v brankovišti nás loni tlačila bota, tak jsem oslovil kluky, s kterými hrajeme v Chomutově malou kopanou, a jim se má vize líbila a jsem rád, že tu jsou.

Prozatím si užíváte velkou euforii, když jste ještě neztratili ani bod, navíc jste zvládli náročný duel s Útvinou, ve kterém byl v sázce fotbalový trůn…

Euforie je zatím veliká, zápas byl náročný a Útvina má šikovný tým, který určitě bude hrát v horní části tabulky, proto je tato výhra tak důležitá.

Vy jste k výhře přispěl dvěma zásahy, celkově jste jich už nasázel jedenáct, určitě vás to jako útočníka hodně žene kupředu?

Jedenáct gólů je skvělých, ale to je vizitka celého týmu. Dostáváme se do šancí, které zatím proměňujeme s devadesátiprocentní úspěšností. A do předu mě to žene, ale mít jedenáct asistencí, tak budu stejně spokojený. Já chci vyhrát každý zápas a když tomu můžu takhle pomoct, je to super.

close info Zdroj: Daniel Seifert zoom_in Merklín zvládl tahák kola, porazil Útvinu a vládne tabulce. Ten táhne svými góly útočník Lukáš Valčík.

Samozřejmě velkou radost z toho zcela jistě má i týmový pokladník, souhlasíte?

My zatím nemáme týmového pokladníka, takže to budu muset doplatit zpětně (úsměv).

Pokud zrovna nebrázdíte zelené pažity, jak relaxujete?

S manželkou rádi cestujeme, po turistice jezdíme na kole nebo sem tam vytáhneme brusle a samozřejmě koukáním na fotbal.

O víkendu vás čeká další náročná šichta, když se představíte v Nejdku proti béčku, kterému patří čtvrtá příčka…

Bude to těžké, můžou si pomoci s klukama z áčka, což by jim zvýšilo kvalitu na balónu, ale já věřím, že když předvedeme vzadu stejně kvalitní výkon jako proti Útvině, můžeme si přivézt další skvělý výsledek.

S jakým cílem tedy do Nejdku zamíříte, schoval jste si tedy ještě nějakou gólovou munici?

Jedeme tam hrát naši hru a věřím, že si nějakou šanci vytvoříme a snad i proměníme. Já osobně se cítím dobře, ale mohlo by to být daleko lepší, tak uvidím.

Jaké má vůbec Merklín cíl v podzimní části?

Jednoznačně zlepšit práci v tréninku i účast, zapracovávat mladé hráče. Udělat si skvělou kabinu kluků, co budou mít ambice se zlepšovat, což si myslím, že je na dobré cestě. A určitě se udržet v horní části tabulky.