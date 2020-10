Džentlmenská dohoda. Ikona štěderského Sokola, tedy účastníka okresní III. třídy skupiny B, Miloslav Hotěk před sezonou zamířil během nuceného pauzírování za svým exparťákem z útočné linie Štědré Davidem Machalou do Toužimi, ale tam se dlouho neohřál. V rámci džentlmenské dohody pomohl Toužimi a posléze zamířil zpět do Štědré.

Kanonýr Miloslav Hotěk nastřílel o víkendu sedm branek rezervě Kolové. | Foto: Deník / Daniel Seifert

„V létě jsem se domluvil, že půjdu pomoci Toužimi na čtyři zápasy v kraji, pak že se vrátím zpět do Štědré. Nechtěl jsem začínat až 13. září prvním mistrákem, jelikož si myslím, že je špatně, že odehrajeme ve III. třídě pouze osm utkání na podzim a osm na jaře, ale na druhou stranu si to samy kluby odhlasovaly a kraj začínal dříve, tak proto jsem zamířil do Toužimi,“ přiblížil Miloslav Hotěk svůj chvilkový návrat do Toužimi, kde zažil nejednu skvělou sezonu.