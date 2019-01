Poměrně velké nepříjemnosti potkali před startem I.A třídy fotbalový tým v České Kamenici. Na tamním pažitu se totiž vyřádila prasata a tamní trávník značně poničila.

TAKTO vypadlo hřiště v České Kamenici po útoku prasat. | Foto: Zdroj: Jan Běloubek

Vedení klubu si tak muselo v prvním kole přehodit pořadatelství. Místo utkání před vlastními fanoušky musí svěřenci Pavla Mokráčka hrát v Křešicích.

„Myslím si, že potrvá tak tři týdny, než bude trávník v pořádku. Museli jsme instalovat pachové ohradníky. Uvidíme, jestli to zabere,“ řekl Deníku předseda klubu Jan Běloubek.

Nebyl to první útok prasat v historii. „Letos to sice bylo poprvé, ale v minulosti to bylo tolikrát, že by na to nejraději zapomněl. Máme tam sice ty ohradníky. Ale těžko říct, zda je to zastaví. Mluvil jsem z lidmi, co se starají o fotbal v Malšovicích. A víte, co mi řekl? Když to prase chce, tak se tam prostě dostane. To bychom asi museli postavit čínskou zeď,“ usmál se Běloubek.

Je jasné, že tým, který v minulém roce skončil na třetím místě, bude hrát první dva zápasy venku. Ve třetím kole (8. září) by měla hrát doma s Roudnicí nad Labem. „To je otázka. Máme tady sice rezervní hřiště, kde je přírodní trávník. Ale není to moc velká kvalita,“ mávl rukou.

Návštěva prasat sebou nese také nemalé finanční náklady.

„Během čtyř dnů i nás byla prasata dvakrát. Bez finanční podpory města bychom nemohli existovat. A ne všude máte lidi, kterým je fotbal sympatický. Za pachové ohradníky se dalo pět až deset tisíc. A to je jen prevence. Možná to ani nepomůže. To bychom tam museli postavit deset myslivců. Lidově řečeno, jsme na prasata krátcí,“ dodal předseda České Kamenice.