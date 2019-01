K hlavním oporám MFK Chrudim patřil stoper PETR DRAHOŠ. Na hřišti strávil 1 350 minut, chyběl jen při karetním prohřešku, na premiérovou branku ale pravidelný střelec čeká. Spolu s Krčálem tvořil jistý stoperský pár, na který bylo spolehnutí. Na téma podzimních výsledkových potíží a očekávaného jarního zlepšení přinášíme krátké ohlédnutí.

Petr Drahoš (vlevo) v souboji s hráčem Zbrojovky Brno | Foto: Karel Dvořák

Na úvod poprosím o zhodnocení podzimu. Jako nováček jste si to zřejmě představovali jiné, že?

Naše postavení v tabulce není moc pozitivní a nekouká se na něj hezky, ale nejsme na sestupové pozici, kde jsme nechtěli přezimovat. Šli jsme do nové soutěže, takže naše postavení v tabulce musíme respektovat, i když jsme chtěli být výše, ale máme před sebou ještě celé jaro.



Chrudim dlouhá léta patřila k lídrům ČFL. Jak těžké bylo se aklimatizovat na vyšší soutěž?

Nemyslím si, že by bylo nějak těžké se na vyšší soutěž aklimatizovat, ale rozhodují zde různé maličkosti, ve kterých jsme byli několikrát horší.



Kde podle vás tlačí Chrudimské v současné době bota?

Dle mého názoru to byla větší vyspělost a psychika. Ve spoustě zápasů jsme podali dobré výkony, ale vždy nás srazila nějaká hloupá chyba. Bota nás tlačila v tom, že jsme dostávali hodně gólů a naopak jsme jich málo dávali, to bych viděl jako hlavní příčinu.



Ze kterého konkrétního zápasu vás nejvíce mrzí ztracené body?

Mě osobně mrzí ztráta každého bodu, ale nejvíce asi z domácího zápasu proti Ústí. Zápas jsme měli pod kontrolou, soupeře jsme přehrávali, ale závěr zápasu jsme nezvládli. Nepodařilo se nám proměnit pokutový kop a následně jsme udělali individuální hrubou chybu, která rozhodla o ztrátě tří bodů.



Lze pozitiva hledat v tom, že zejména v závěru sezony si soupeři z Chrudimi body nevozili?

To je to, od čeho by jsme se měli odpíchnout, aby soupeři z našeho stadionu nevozili body, což se nám dařilo až ke konci soutěže. Doma musíme být “nechutní“, aby body zůstávaly doma, soupeři sem jezdili neradi a báli se. Z kraje sezony si od nás soupeři odvezli spoustu bodů.



S tím souvisí i fakt, jak důležité je, že jarní los na domácím hřišti se zdá být přece jen trochu příznivější?

Zdání klame, jak se říká. Co je na papíře nemusí být vždy pravda a ve fotbale tomu tak je. V soutěži je každý zápas těžký, ale jak jsem řekl v předešlé otázce, my uděláme vše proto, aby body zůstávaly doma, což je pro nás velmi důležité.



Jak jsi spokojen s vašimi osobními výkony?

Myslím si, že úplně spokojený být nemohu. Ze začátku soutěže jsem nepodával takové výkony, jak by se asi čekalo, ale v polovině podzimní části už to bylo o něco lepší. Přes zimu bude tvrdá práce, aby byly výkony stoprocentní.



Po konci ČFL byla krátká pauza a po ní náročný podzim. Jak se těšíte na zimní přestávku?

Na zimní přestávku se těším hodně. Potřebuji si odpočinout jak po fyzické stránce, tak i po té psychické hlavně. Je to kolikrát dost náročné být celý den v práci a odpoledne podat stoprocentní výkon a soustředěnost na trénincích.

Petr Dejnožka