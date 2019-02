Zajímavou posilu získá fotbalové Znojmo. S Jihomoravany trénuje odchovanec Arsenalu a West Hamu Jordan Antonio Brown a v klubu čekají na potvrzení přestupu. Jedenadvacetiletý forvard posílí útočné řady Znojemských, kterým momentálně schází zraněný Bosňan Dženis Beganovič.

Předminulou sezonu se Jordan Antonio Brown vydal hledat štěstí do Německa. Zakotvil v rezervě bundesligového Hannoveru 96 a klub opustil po dvou letech bojů ve čtvrté německé lize. | Foto: Printscreen Youtube.com/ESN TV

Londýnský rodák Brown prošel mládeží Arsenalu, v šestnácti letech pak přestoupil ke konkurenčnímu West Hamu. Ve slavném klubu oblékl dres juniorky, za kterou v nejvyšší mládežnické soutěži vstřelil osm gólů v šestadvaceti zápasech. Prosadil se také v reprezentaci, když za národní výběr Anglie do sedmnácti let naskočil do sedmi utkání a třikrát se zapsal mezi střelce. S prvním týmem vyběhl na trávník jedinkrát. V kvalifikaci na Evropskou ligu odehrál deset minut proti rumunské Astře Giurgiu.

Předminulou sezonu se Brown vydal hledat štěstí do Německa. Zakotvil v rezervě bundesligového Hannoveru 96 a klub opustil po dvou letech bojů ve čtvrté německé lize. Nyní mladého střelce čeká dobrodružství ještě dál od domova. Jeho služby si hodlá zajistit druholigové Znojmo. „Chceme jej zaregistrovat, ale čekáme na schválení anglického svazu. V tréninku je něco vidět, ale víc napoví jeho výkony v přípravném utkání v reprezentační pauze,“ okomentoval posilu trenér Jihomoravanů Leoš Kalvoda.

Brněnskou Zbrojovku tak v pátek večer snajpr z ostrovů neohrozí.

Autor: Jaroslav Galba