Tomáši, jak se vám líbila premiéra za Červené Janovice před tisícovkou diváků?

Byl jsem překvapený. Přišla spousta lidí a utkání mělo dobrou úroveň. V zápase padlo hodně branek, takže i diváci si přišli na své. Moc fajn utkání.

Nastoupil jste po velké pauze do soutěžního duelu. Jak jste se cítil?

Na začátku mi trvalo, než jsem se rozkoukal, ale pak už jsem odehrál zápas v klidu.

Věříte, že jste si vybral smůlu? Dvakrát jste nešťastně tečoval balon a následně z toho padl gól.

První jejich střelu jsem tečoval a prakticky z ní padl gól, to je pravda. Druhá teč, to si nejsem jistý, zda jsem byl já. Možná někdo vedle mě z kluků, ale to je jedno. Stává se. Jinak by asi domácí gól nedali. (smích)

V Červených Janovicích netrénujete. Jak se udržujete v kondici?

Stále se hýbu kolem fotbalu. Kondici si udržuji i běháním nebo ve fitku.

V sobotu hrajete poprvé doma s Vlkančí. Jak se těšíte na domácí premiéru?

Strašně moc se těším. Doufám, že bude stejná atmosféra jako v Sedlci. Pak si to všichni užijem.

Zaujal vás něčím nějaký spoluhráč?

Nevím. Myslím si, že máme super mančaft. Tým je poskládaný dobře. Mohli bychom jít hodně nahoru a vysoko. Jen škoda, že se pár kluků zranilo. Všichni si poranili lýtka. U Martina Jiránka asi bude chvíli trvat, než se do hry vrátí. Věřím, že brzy bude vše v pohodě a dáme se zase dohromady.

V jeden moment jste si musel zjednat respekt před vlastním brankářem. Chránit gólmana je pro vás stále důležité?

Ano, vždycky. To se nemění. Pokud bude chtít někdo útočit do našeho brankáře, bude mít boj. (smích)