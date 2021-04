Do role mstitele vlastní osoby se v jednom z úvodních jarních kol sezony 2013/2014 pasoval Ahizan N Guetta Dieudonne hrající tehdy za Labský Kostelec. Fotbalista původem z Pobřeží slonoviny, přezdívaný Didi, si se sudím Bartůškem ručně vyřídil účty těsně po závěrečném hvizdu prohraného duelu s Pěčicemi. Výsledkem napadení byla několikadenní pracovní neschopnost.

Z domácího tábora pak opakovaně zaznívalo, že sudí měl hráče vyprovokovat slovní urážkou, když mu šel pouze podat ruku. Nic takového ovšem disciplinární komise nepotvrdila, a dokonce se tím vůbec nezabývala.

„Nikdo v tom tomto směru nepodal žádný podnět," vysvětloval tehdy Deníku člen komise Slavoj Tichý s tím, že klub z Mělnicka napsal oficiální omluvný dopis adresovaný vedení krajského svazu a také rozhodčím zápasu. „Popisuje události a jednoznačně se distancuje od chování svého hráče," upřesňoval Tichý stanovisko klubu.

To se tak poměrně radikálně změnilo. Těsně po incidentu totiž předseda SK Labský Josef Nedorost (syn legendy Dukly Praha) i v rozhovoru s médii uvedl, že klub má na urážku svědky, kteří se „nebojí mluvit".

Kde je Dieudonne?

Po vypršení trestu ještě hrál fotbal, oblékal dres Nižboru, naposledy jej evidovali v klubu

z obce Byšice.

Nakonec ale na jednání disciplinárky nemluvili hráč ani žádní zástupci vedení SK Labský, kteří se omluvili kvůli pracovnímu zaneprázdnění. Komise tak záležitost uzavřela bez jejich přítomnosti, a jak potvrdil Slavoj Tichý, šlo už o „běžnou rutinu" v takových případech.

Závěr? Dvouletý distanc pro hráče a desetitisícová pokuta pro klub.

„Řešili jsme pouze to, co bylo ve zprávě rozhodčího, který nám vše potvrdil i osobně, a co napsal Kostelec. Ani jedna strana se o rasistické urážce nezmiňovala," dodal Tichý.

Pokutu při spodní hranici sazebníku pak vysvětlil tím, že okamžitě po inzultaci zafungovala pořadatelská služba a nápravu zjednala i poté, co rozhodčí schytal od diváků ještě „pivní" sprchu.

V SK Labský se v reakci na vyřčené tresty netajili spokojeností, přestože přišli o jednu ze zahraničních akvizicí. „Dá se říci, že jsme relativně spokojení," řekl tenkrát Josef Nedorost s tím, že se k možnému rasistickému pozadí už nechtěli vracet.

Mimo jiné i proto, že jim prý hráč celý týden nezvedal telefon…