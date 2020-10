„Tím, že jsme prohráli, jsou pocity takové smíšené. Je to škoda, protože ze zápasu se určitě dalo vytěžit víc. Měli jsme i na vítězství, bohužel nás srazily individuální chyby,“ posteskl si Pazdera.

Trenér Jelínek ho postavil na pravou stranu obrany a zkušený třiatřicetiletý fotbalista na svém obvyklém postu proháněl soupeře, usměrňoval mladší spoluhráče a připravoval jim šance.

Přesným centrem se podílel i na druhém gólu Uhříka. „Samozřejmě jsem byl rád, že jsem si po více než měsíci mohl zase zahrát, byť to byla jen třetí liga. Naposledy jsem nastoupil za Příbram v generálce před ligou,“ připomíná.

Nečekaný konec u Litavky už hodil za hlavu. I když Pazderu zaskočilo, že tým o něj jenom tři dny před prvním ligovým zápasem s Teplicemi ztratil zájem.

„Nečekal jsem to, neměl jsem ani žádné indicie. Generálku jsem odehrál celou a možná si naivně myslel, že první zápas v Příbrami v lize budu taky v základní sestavě. Najednou ale bylo všechno úplně jinak,“ uvedl.

Na vedení středočeského klubu se nezlobí, s kontroverzním šéfem Jaroslavem Starkou i jeho synem Janem si normálně podal ruce a v klidu se rozešli. Pazdera se v Příbrami domluvil na ukončení smlouvy, která měla vypršet až v prosinci 2021.

Několik proměnných

I po těchto zkušenostech si zlínský rodák nic dopředu neplánuje. „Člověk má nějaké představy, jak by si to přál, ale je v tom tolik proměnných, že opravdu nevím, co bude zítra,“ přiznává.

Hlavně kvůli tomu se na další ligové angažmá neupíná. Návratu do nejvyšší soutěže se ale stále nevzdává. Přestupní termín pro profesionální fotbalisty končí až pátého října, takže má ještě chvíli čas. „Může se něco stát, objevit nějaká nabídka. Pokud to nedopadne, rád pomůžu klukům ve zlínské juniorce,“ tvrdí.

Zápasy v MSFL rozhodně nebere jako degradaci. „Myslím, že mě utkání ve třetí lize mohou taky pomoct,“ věří.

Na návrat do kabiny ševců na Letné momentálně nemyslí. I když s některými bývalými spoluhráči zůůstává v kontaktu a obnovené spolupráci by se vyloženě nebránil. „K tomu bych se nechtěl vyjadřovat. Všechno je ale otevřené,“ míní. „Jestli dostanu příležitost v lize ve Zlíně nebo někde jinde, budu jedině rád,“ přidává.

Nyní se soustředí pouze na práci pro béčko Fastavu. „Mám nějaké úkoly, chci klukům pomoct a mít dobrý pocit ze hry,“ říká.

Perfektní zázemí

Pikantní je, že se sobotní dopolední utkání hrálo v Ostravě, kde Pazdera dva a půl roku působil. I když na Bazalech s hráči Baníku jenom trénoval, stadion si dobře vybavuje ještě ze zápasů za Zlín.

„Bylo to pro mě takové symbolické,“ přiznává. „Na Bazaly jsme s kluky jezdili trénovat. Tehdy to ale ještě bylo staré, neopravené. Až teď jsem konečně viděl tu nádheru za 400 nebo 500 milionů,“ přidává.

Kulisy známého stadionu jej uchvátily. „Je to opravdu krásné místo. Mládež z akademie Baníku i muži tam mají opravdu perfektní zázemí. Takto by to asi mělo vypadat všude,“ dodává.