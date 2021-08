S rasismem se tak nepotýkají jenom fotbalisté na mezinárodní scéně či v ligových soutěží, už dorazil i do nižších tříd, mezi amatéry. „Tohle by se nemělo nikde dít. Hlava mi to nebere,“ říká brankář Frýdku-Místku Josef Květon.

Zkušený dvaatřicetiletý gólman, který v kariéře prošel Opavou, Valašským Meziříčím, Vítkovicemi či Petřkovicemi, měl celý incident před sebou, zápas totiž sledoval z lavičky náhradníků.

„Na Madziho byl faul. Když ležel na zemi, jeden z diváků na něj zakřičel „Vstávej, ty černá opice.“ On nevěděl, kdo to říká, ale vstal, zamířil k zábradlí a trefil prvního člověka,“ popisuje.

„Bohužel jej urazil pán, co stál za ním. Vím přesně, o koho šlo. Měl s sebou i děti. Řekl jsem mu, že jim moc hezký příklad, jak se správně chovat, nedává. Nevěděl, co říct,“ pokračuje.

Manzia za hrubé nesportovní chování obdržel ihned červenou kartu. Napomínám byl už v prvním poločase za podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře. Za hlavičku jej čeká tvrdý trest. „Přitom je to hodný a pokorný kluk, co se snaží učit česky, chce zapadnout. Není to klasický zahraniční hráč, co si sem přijede vydělat peníze a všechno ostatní má u zadku. Proto mě mrzí, jak to dopadlo a že to neunesl,“ uvedl Kveton.

Dojde k omilostění hráče?

Vedení Frýdku se ale nejspíše odvolá, po disciplinární komisi bude žádat omilostnění hráče, který byl podle vedoucího mužstva hostů Svatopluka Schäfera vyprovokován domácím fanouškem.

Valcíři závěr nezvládli, kromě Manzii byl po dvou žlutých kartách vyloučen i Lukáš Neuer. „Je pravda, že zápas se nám celkově nevyvedl. Herně se nám nedařilo, k tomu se přidali lidé, kteří začali hulákat. Emoce byly velké,“ líčí Květon.

Sám podobnou atmosféru čekal. Na stadionu účastníka divize E nebyl poprvé. „Ve Slavičíně jsem vypadl i s ligovou Opavou. Už tehdy tam byla podobná atmosféra. Kluky jsem na to připravoval. Věděl jsem, že to nebude růžové, což se nakonec potvrdilo,“ povzdechl si. „Ale neviním ostatní diváky, byl to zkrat jedince,“ dodává.