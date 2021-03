Názor, který k obeznámení fotbalové veřejnosti postačil, přišel z malého klubu z vesnice Dolní Kalná. Vyslovil jej místní funkcionář Tomáš Navrátil, jenž se přitom před nedávnem sám dostal do pře s fotbalovými zákony, když byl potrestán za dění při a po utkání I. B třídy.

Nyní přednesl svůj postoj poté, co také hlas FK Dolní Kalná přispěl ke znovuzvolení Marka Pilného předsedou OFS Trutnov.

„O volbách do vedení OFS jsme v našem klubu vedli dlouhé debaty. S předsedou jsme se jednoznačně shodli, že bychom podpořili každou změnu, o které bychom byli přesvědčeni, že by byla k lepšímu. Vnímáme samozřejmě mediální obraz Marka Pilného i současnou revoluční touhu vše změnit a rádoby očistit, převážit ale musí fakta, a ta jsou jednoznačná. Právě ta rozhodla. Argumenty a opsané programy 'opozice' nás nepřesvědčily,“ nastínil Deníku na úvod Tomáš Navrátil.

„Osobně jsem byl přítomen jednání se zástupci (F)evoluce ve Vrchlabí, kam přijeli pánové Šmicer, Řepka a Lípa. Myslím si, že organizace této akce a samotný průběh protikandidátovi Marka Pilného spíše uškodily. Určitě se nechá souhlasit s tím, že „opozice“ nevyhrála z toho důvodu, neboť se ji nepodařilo zajistit výraznějšího kandidáta. Je dobře, že předsedu OFS si volí kluby, pro které předseda pracuje. Těch pětadvacet jich dalo jasně najevo, jak práci Marka Pilného vnímají. Věříme, že až odezní mediální nevraživost, tak se mu podaří o svých prookresních kvalitách přesvědčit i zbývajících jedenáct klubů.“

Pozor - Pilný byl dokonce "doživotně" vyloučen z fotbalové asociace, ale zase se vrátil.

Úspěšná pětice

Při trutnovské valné hromadě se nevolil pouze nový předseda, ale o své hlasy bojovali také kandidáti do výkonného výboru OFS. Mezi nimi nakonec uspěla pětice, kterou do voleb přivedl Marek Pilný, dostatečný počet hlasů obdržel i jediný člen Skučkovy sestavy – šéftrenér mládeže Dvora Králové nad Labem Stanislav Ježek.

„Složení nového výkonného výboru je velmi pozitivní. Co nás mrzí je, že do něho nebyl zvolen zástupce „našeho“ regionu Standa Mlejnek. To je pro fotbal a jeho neustále omílanou očistu velká škoda. Velmi si vážíme a oceňujeme protikandidáta Jirku Skučka, že do voleb šel. Hlavně proto, že na sociálních sítích a v různých komentářích byly kandidátů desítky, ale nezmohly se na víc, než očerňovat a urážet,“ dodal k pátečním volbám na Trutnovsku Tomáš Navrátil.

Ticháček: Vyjádřili jsme podporu Marku Pilnému, nikoliv Berbrovi



Dávno před volbami se v tisku objevovaly hlasy, že za stávajícím vedením trutnovského OFS stojí oba největší kluby v regionu TJ Dvůr Králové nad Labem a MFK Trutnov.



Samotné dění okolo voleb nyní okomentoval člen trutnovského výboru, ekonomický manažer klubu Jiří Ticháček.



„MFK Trutnov vyjádřil podporu Marku Pilnému zejména za jeho dlouholetou práci pro Okresní fotbalový svaz, kterou dle našeho názoru zastával zodpovědně a na odborné úrovni. Vyjádřili jsme podporu Marku Pilnému nikoliv Romanu Berbrovi! To bych chtěl zdůraznit. Jednoznačně jsme pro očistu českého fotbalu, stojíme za (F)evolucí, ale nejdeme s masou, nepodléháme žádnému nátlaku, uvažujeme racionálně a rozhodujeme se svobodně. Po zralé úvaze a diskusi uvnitř vedení klubu jsme se rozhodli podpořit v další činnosti pro OFS Marka. Zároveň si velmi ceníme přístupu a odvahy Jirky Skučka, který byl ochoten pracovat pro fotbal na té nejnižší úrovni. „Fevoluce“ je určitě dobrá myšlenka a iniciativa, ale nesmí být zneužívána ve prospěch pranýřování lidí, kteří doteď na úrovni OFS pro fotbal pracovali. Ať už jde o náš okres nebo kterýkoliv jiný v republice. To bychom si pak s 'Romanem' mohli podat ruku všichni.“