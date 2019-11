Ke šlágru 14. kola Fortuna Divize B zamíří fotbalisté ostrovského FK citelně oslabeni. „Chybět bude hned trojice hráčů,“ narážel trenér Ostrova Jiří Štěpán na absenci Matouška, Jankovského či Vrby.

Co hráč, to základní kámen ostrovské jedenáctky. „Šanci tak dostanou hráči z lavičky, čímž mohou prokázat, že patří do týmu a mohou kdykoliv naskočit,“ hledal pozitiva Štěpán.