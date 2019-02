Devět zákroků, první vychytaná nula v letošním ročníku, celkově čisté konto s pořadovým číslem 202. Ale hlavně vítězství 2:0. „Byla to dřina,“ přiznal brankář londýnského Arsenalu Petr Čech po nedělním duelu Premier League s Evertonem.

Jak moc vás letošní premiérová nula hřeje?

Těší mě především výhra, jinak to bylo jen otázkou času, kdy se nula podaří. Už v Newcastlu byla blízko, bohužel jsme ale dostali gól v nastavení.

Tentokrát Arsenal odolal až do konce. Co bylo nejdůležitější?

Nedostat gól v prvním poločase, kdy hrál soupeř velmi dobře a vypracoval si hodně příležitostí. Kdyby Everton vedl, bylo by to pro nás daleko složitější.

Nakonec jako první skóroval Lacazette.

A nádherně! Za tři minuty se trefil Aubameyang a pak už byl zápas náš. I když pořád jsme museli dávat bacha, protože Everton začal používat dlouhé míče a centry do vápna. Každý z nich bylo důležité přežít.

Co z toho plyne?

Že jsme dali dva góly v důležitých momentech. Že máme charakter a chuť bojovat.

Byl jste si jistý, že gól nedostanete?

Hned ve druhé minutě na mě běžel Calvert-Lewin a bylo mi jasné, že to musím chytit. Člověk pak dalších devadesát minut nepřemýšlí o tom, že může vychytat nulu, ale soustředí se vteřinu po vteřině na to, aby stál ve správnou chvíli na správném místě. Aby měl šanci udělat dobrý zákrok, když si to situace vyžaduje.

Devět střel Evertonu je ale přesto hodně, ne?

V brance stojím od toho, abych pomohl. Teď pomůžu mužstvu já, příště mi to spoluhráči vrátí. Premier League je každopádně tak kvalitní soutěž, že jakmile uděláte sebemenší chybu, soupeř toho okamžitě využije minimálně k tomu, aby si vytvořil šanci. Naštěstí Everton příležitosti neproměňoval, zatímco my se ve druhé půli zlepšili a rozhodli.

Čtyři výhry za sebou hodně potěší, je to tak?

Jo, dodají pohodu a sebedůvěru. Po dvou úvodních porážkách jsme byli v situaci, že musíme dohánět. Tak doháníme a daří se to. Kéž bychom tu sérii udrželi co nejdéle.

Příště vás čeká Watford, senzace sezony.

Pozor, ještě máme ve středu Brentford ve třetím kole Ligového poháru. Pro hráče, kteří nastoupí, je důležité, aby odehráli dobrý a zároveň vítězný zápas. A ano, pak Watford, v současnosti extrémně těžký soupeř. I když teď remizoval 1:1 s Fulhamem, sezona mu vychází skvěle. Od loňska udělal mimořádný pokrok.