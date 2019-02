Očekávaný duel je tu. Česká fotbalová reprezentace dnes v rámci zbrusu nové Ligy národů vyzve v Uherském Hradišti Ukrajinu, přičemž se bude snažit udělat první krok směrem k mistrovství Evropy 2020. Vítěz tříčlenné skupiny postupuje dále, poraženého čeká pád o úroveň níž. Vítejte v soutěži, z níž mohou na Euro postoupit i skuteční trpaslíci.

Trenér Karel Jarolím už dříve prohlásil: „Budou to víceméně ostré kvalifikační duely, půjde o hodně.“ Má pravdu. I český kouč hraje o hodně: v sázce je jeho místo. „Dělám fotbal, abych byl úspěšný. Musel bych se zbláznit, kdybych tohle řešil,“ říká.

Ale zpět k Lize národů. Hráči jsou natěšení, což potvrdil třeba Patrik Schick. „Je o co bojovat. Motivaci máme všichni, vždyť už se nejedná jen o přátelské zápasy,“ popisuje vyslanec římského AS.

Soutěž, v níž se představí 55 týmů, byla podle výsledků z posledních tří kvalifikací rozdělena na čtyři divize. Ty jsou dále rozčleněny do čtyř skupin po třech, případně čtyřech účastnících. Češi startují v divizi B, kde byli do jednoho z uskupení nalosováni spolu s Ukrajinou a Slovenskem.

S nimi odehrají během září až listopadu čtyři utkání klasickým systémem doma a venku. Vítěz skupiny postupuje nejen do play-off, ale také bude v příštím ročníku Ligy národů startovat v divizi A. Poslední tým naopak sestoupí do divize C a co je potíž při následném losování kvalifikace na Euro nebude ve druhém, nýbrž až ve třetím koši.

A abychom nezapomněli koeficient, podle něhož UEFA dlouhá léta tvořila losovací koše i zmíněné kvalifikační skupiny, již neexistuje. Jeho posledním záchvěvem je 23. příčka, z níž Češi do Ligy národů naskakují.

„Soutěž je opravdu důležitá. Žebříček organizace UEFA mizí, takže bude podstatný každý bod i každý gól. I když někdo vyhraje mistrovství Evropy, ale následně v Lize národů spadne do druhé ligy, tak v další kvalifikaci (na MS pozn. red.) bude figurovat až ve druhém koši,“ láká fanoušky na atraktivní podívanou generální sekretář FAČR Rudolf Řepka.

Šanci mají i fotbaloví trpaslíci

Kromě výše zmíněného je na soutěži zajímavá ještě další věc. Vedle dvacítky postupujících z kvalifikace vzejdou čtyři dodateční „oslavenci“ právě z Ligy národů, a to z každé divize jeden. Uvědomíme-li si, že skupiny jsou spravedlivě rozděleny podle kvality, může se klidně stát, že uspějí například Polsko, Česko, Estonsko… A třeba Gibraltar.

V divizi D vůbec startují celky, jejichž účast na mistrovství Evropy by znamenala prvotřídní senzaci. Pokud by se to nepovedlo Gibraltaru, představte si oslavy v Ázerbájdžánu, na Faerských ostrovech, v Kazachstánu, San Marinu nebo v Lichtenštejnsku.

Předbíháme, jenže před pár lety by také nikdo nepředpokládal, že Island bude svádět vyrovnané partie na mistrovství světa.Navíc pamatujete na Euro 2004? Kdo by tehdy čekal, že parta defenzivně založených Řeků vyřadí favorizované celky Francie, Česka i Portugalska?

Čtyři šťastlivci budou každopádně známí až po skončení klasické kvalifikace. Bitvy nejlepšího kvarteta týmů každé divize by se měly odehrát v březnu roku 2020. V případě, že bude mít někdo z oné šestnáctky zajištěn postup mezi evropskou elitu už tehdy, zabojuje o vysněnou vstupenku následující mužstvo v konečném pořadí skupin dané divize.

Doufáte, že se mezi elitní čtyřku dostanou také svěřenci Karla Jarolíma? První krok k tomu je potřeba udělat už dnes.