„Všichni očekávají sportovní cíle, ale já to mám postavené obecněji. Chci, abychom získali důvěru fanoušků a respekt soupeřů. Jak? Aktivnější hrou než tomu bývalo a vše podložené výsledky,“ vzkazuje nový šéf sparťanské střídačky Václav Jílek.

Radost mu příliš nedělá zdravotní stav kádru. Pětice dlouhodobých marodů Dočkal, Kadlec, Drchal, Panák a Pulkrab se během podzimu, možná až na posledně jmenovaného, na trávníku s největší pravděpodobností neobjeví. Z přípravy si pak odnesli šrámy, které jim nedovolí nastoupit minimálně do úvodního ligového kola, Radakovič s Frýdkem.

„Radakovič už s námi trénuje, Frýdek se brzy zapojí, na Slovácko o víkendu ale ještě nebudou. Nejpozději během měsíce bychom mohli mít kádr pohromadě tak, jak jsme si jej v létě představovali,“ dodává Jílek.

Kádr už má uzavřený, žádná konkrétní posila není v jednání a podle vystoupení v předkole Evropské ligy se bude případně řešit jeho zúžení. „Pokud by se naskytla zajímavá příležitost, určitě bychom se o ní bavili. Ale v této fázi sezony není prostor na skautování hráčů,“ vysvětluje kouč.

Vstup do sezony 2019/2020 čeká Spartu v neděli večer, kdy na Letnou přijede Slovácko. „Čeká nás těžký soupeř a náročný zápas. Proti Spartě se chce každý vytáhnout,“ míní útočník Libor Kozák, který při absenci Frýdka s Costou vyběhne k utkání s kapitánskou páskou. „Pro Slovácko jde o ideální start do ligy. Sparta totiž není soupeř, se kterým se bude měřit v tabulce, a tak u nás nebudou mít co ztratit. Když podáme výkon, jakého jsme schopni, zvítězíme,“ má jasno obránce Matěj Hanousek.

Nedělní zápas začíná v 19 hodin.