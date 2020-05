V rozhovoru pro Deník naznačila, že časem by se na tribuny mohli vrátit i fanoušci byť v režimu, který má k normálu daleko. „V minulém týdnu došlo ke spuštění první vlny uvolnění opatření a je třeba vyčkat, jaký dopad to přinese. Nebránila bych se nyní mírně optimistické náladě, ale stále nemáme úplně vyhráno,“ dodala.

Pokud by se fotbalová liga rozběhla, bylo by žádoucí její aktéry izolovat (tak přemýšlejí ve Španělsku), nebo by stačilo pravidelné testování hráčů a dalšího personálu?

Karanténa určité skupiny osob je z epidemiologického hlediska velmi účinný krok, avšak nejsem si jistá, zda by bylo možné k tomuto přistoupit. I vzhledem k nejasné délce trvání epidemie mi nepřijde reálné, že by byl tento krok akceptován.

Ale testování je žádoucí, že?

Pravidelné testování kolektivu sportovců před setkáním s dalšími sportovci by bylo jistě namístě. Do tohoto procesu by samozřejmě vstupovali i členové realizačního týmu, kteří se podílejí na přípravě sportovců.

V zahraničí se čím dál častěji vedou debaty o přítomnosti diváků na stadionech. Od řady vědců zaznívají názory, že bez vakcíny nebude možné pořádat akce, které by mohla na místě sledovat běžná veřejnost. Co o tom soudíte vy?

Přítomnost diváků bude nutné odstupňovat dle počtu osob tak, aby bylo možné zajistit dodržování elementárních hygienických opatření. Z mého pohledu bude při takovýchto akcích plně namístě, aby diváci používali roušky. A to i kdyby při pohybu na veřejnosti tato povinnost již neplatila.

Nevylučujete tedy konání sportovních akcí před fanoušky?

Jak říkám, scénář s rouškou vidím z mého pohledu jako realistický i bez přítomnosti vakcíny, jejíž vývoj bude běh na delší trať. Rozhodně ale nelze v brzké době počítat se zaplněnými ochozy na zápasech typu derby pražských S. Skutečně je třeba respektovat epidemiologická opatření a pro tuto chvíli i chápat absenci diváků na stadionech.

Ptám se kvůli tomu, že masové sportovní akce v únoru a březnu se podle všeho negativně projevily na šíření koronaviru šlo o zápasy fotbalové Ligy mistrů v Itálii, Španělsku i Anglii…

Pokud se ptáte na můj názor, tak ano, mohly mít podíl na větší dynamice přenosu onemocnění v Itálii a dalších zemích, kde nebyly události tohoto rázu zpočátku omezeny.

Riziko nákazy je na tribunách velké, že?

Jakmile jde o enormní počet osob, tak opravdu vysoké. Na významnosti rizika se u takto obrovské nehomogenní skupiny lidí z epidemiologického pohledu dále výrazně podílí těsný kontakt diváků a také poměrně dlouhá doba, kterou společně tráví v hledišti. Také komentování vývoje dění na hřišti mezi fanoušky a povzbuzování sportovců podporuje významné šíření kapének.

Je z vašeho odborného pohledu rozdíl mezi uzavřenou halou například na basketbal a otevřeným stadionem například na fotbal? Jde mi o to, jestli venkovní sporty mohou mít výhodu.

Venkovní sportoviště skutečně představují z epidemiologického hlediska menší hrozbu, avšak opět připomínám, že vše se odvíjí od nastavení určitých opatření, která bude nutné respektovat. Představa, že se otevřou venkovní stadiony, na kterých se budou kumulovat diváci, a nebude nutné dodržovat jistá pravidla, je mylná. Vnitřní sportoviště se otevírají, ale v této fázi jde o menší prostory, jako jsou posilovny či fitness centra, a za podmínky dodržení principu zachování rozestupů, kdy jeden cvičící má pro sebe prostor o velikosti deseti metrů čtverečních.

Pojďme hodně do detailu. Dám příklad: stadion v Edenu má kapacitu 20 tisíc míst. Při dodržování odstupů by se na něj mohlo dostat zhruba tisíc fanoušků. Co o tom soudíte?

Tak by se dalo uvažovat. Provozovatel bude muset zajistit, aby došlo k rovnoměrnému rozmístění fanoušků na tribunách a nevznikalo shlukování v určitých částech ochozů. Povolené počty diváků z celkové kapacity stadionu budou předmětem další odborné diskuze, přesné číslo vám nyní neřeknu. Mimo kapacitu stadionu musíme vzít v potaz i celou řadu dalších technických prvků, které budou do rozhodování vstupovat.

Co máte na mysli?

Ke kumulování diváků dochází i mimo tribuny stadionu u vstupních bran, před toaletami… Nesmíme opomenout občerstvení, i to bude vyžadovat jistá specifika.

Pokud byste pustili fanoušky na tribuny, lze uvažovat i o výjimce pro členy jedné domácnosti a rodinné příslušníky?

I tento faktor bereme při rozhodování v potaz. Již nyní mají členové jedné domácnosti řadu výjimek z mimořádných opatření.

Ještě jedna otázka. Fotbal má teď červenou i na vesnicích. Kdy by podle vás mohli začít hrát tam?

S amatérskými sportovními soutěžemi bych byla opatrnější a vyčkala až na červnový termín. Je třeba mít stále na paměti, že celý plán rozvolnění se bude odvíjet od epidemiologické situace.

Rouška jako hrozba. Proč je tady problém?



Hlavní hygienička v rozhovoru pro Deník popsala, že až jednou bude možné vpustit diváky na stadion, pravděpodobně jen s rouškou. Jenže má to háček zdravotní opatření se v takové chvíli dostává do rozporu s tím bezpečnostním.



Řada klubů totiž při formulaci návštěvních řádů na stadionu dbá na to, aby si fanoušci nikterak nezakrývali obličej. Například Slavia to má takto: „Návštěvníkům je zakázáno zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion a v celém prostoru stadionu.“ Jde o krok proti chuligánům, kteří v minulosti napáchali řadu škod a přes skoro dokonalé kamerové systémy je nebylo možné dohledat.



V takovém případě vás asi napadne, že se návštěvní řád bude muset upravit. A pro jistotu budou kluby ještě prodávat vstupenky na jméno a konkrétní místo. Práce navíc, komplikace, ale každý běžný fanoušek se určitě zlobit nebude.