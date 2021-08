Zprávu, která v letošním roce vyvolala větší ohlas ve fotbalovém světě, byste asi hledali marně. Argentinský útočník Lionel Messi končí v Barceloně. To je téma, které už několik dní plní stránky sportovních rubrik snad po celém světě.

A nejen stránky médií, ale také třeba letiště. Minimálně tedy Le Bourget u Paříže. Právě tam se totiž v neděli večer objevily stovky Messiho příznivců, aby autora 76 reprezentačních branek přivítaly ve francouzské metropoli.

Jenže ani v jednom z telefonů, které byly připraveny zachytit přílet hvězdného hráče, se kýžená fotografie neobjevila. Čtyřiatřicetiletý kanonýr totiž nedorazil.

Zdroj: Youtube

Pařížané jsou i tak na předním místě seznamu favoritů na Messiho angažování. Sešel by se tak s bývalým spoluhráčem Neymarem a společně s Brazilcem a francouzským útočníkem Kylianem Mbappém by vytvořili útok, od nějž by si v Paříži slibovali opravdu hodně.

Nicméně všechno může být možná ještě úplně jinak. Katalánci se totiž chtějí bránit a pokusili se u soudu zablokovat Messiho odchod, který má nastat z důvodu pravidel finanční fair play španělské La Ligy. Barcelonu totiž tíží obrovský dluh a hvězdu si zkrátka nemůže dovolit.

Zdá se tedy, že i v dalších dnech budou mít fanoušci fotbalových příběhů o zábavu postaráno. Jak nakonec dopadne?