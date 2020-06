Po podzimu vládla lize s šestnáctibodovým polštářem. Nikdo nepochyboval, že obhájí titul. Jenže v zimě si pustila Slavia žilou odešli tahouni Tomáš Souček, Josef Hušbauer a Milan Škoda. Na jaře se potvrdilo, že šlo o obří zásah. „Například Tomáš Souček je nenahraditelný,“ přiznal nakonec trenér Jindřich Trpišovský.

I kvůli tomu Slavia postupně ztratila obří náskok, aktuálně je šestibodový. Přesto má titul na dosah: Když vyhraje příští dvě utkání (v Ostravě a doma s Plzní), bude slavit.

Lékař pro Spartu

Jednu chvíli spadli až na deváté místo v tabulce. „Je to nedůstojné,“ přiznal trenér Sparty Václav Kotal. Právě on začal stále ještě mocný a bohatý tým, v současnosti však vysmívaný, léčit. Zatím se mu to daří, Letenští vyhráli posledních pět duelů a do nadstavby jdou ze třetího místa, které je jejich nynějším cílem.

Vrbův konec

V Plzni má strom a jednou možná bude mít sochu. Pavel Vrba dovedl Viktorii ke třem titulům a stejnému počtu účastí v Lize mistrů. Přesto se i takový vztah může přežít, což se potvrdilo. Když v zimě slavný trenér odešel do bulharské ligy, do bohatého Razgradu, byla to úleva pro všechny.

A Viktoria se pod Adrianem Guľou rozjela. „Nový trenér to tam vyčistil,“ všiml si i slávista Lukáš Provod.

Trenéři na odstřel

Zdroj: DeníkJablonecký kouč Petr Rada si často stěžuje na nedobré postavení trenérů v Česku. Průběh letošní sezony mu dává za pravdu. Muži na lavičkách se střídali v týmech až ve zběsilém tempu. Pouze osm mužstev má na konci základní části totožného šéfa jako na začátku. Stejný počet kouče vyměnil a na dvou adresách se dokonce protočila tři jména.

V Opavě začínal Ivan Kopecký, po němž přišel Jiří Balcárek. Zachránit mužstvo v lize má zelenáč Radoslav Kováč. Druhým případem je Zlín, který se přes velkohubého Josefa Csaplára a tradiční záplatu Jana Kameníka vrátil k Bohumilu Páníkovi. Pěkné…

Hledá se snajpr

Třicet zápasů odehráno, nejlepší střelec Guélor Kanga ze Sparty má na kontě dvanáct zásahů. To je bída. Jen v sezoně 2006/06 byl král kanonýrů slabší Milan Ivana bral cenu za jedenáct gólů. Nynější situace je však ovlivněna i tím, že během sezony odešli za lepším dva elitní útočníci. Michael Krmenčík i Nikolaj Komličenko nasázeli deset branek. Kdyby zůstali, byl by podle všeho číslem 1 jeden z nich.