Politika prý do sportu nepatří. S tím ale nechoďte na Vratislava Mynáře, kancléře prezidenta Miloše Zemana. Velký fanoušek Slavie napsal otevřený dopis disciplinární komisi UEFA, která ve středu drsně potrestala fotbalistu Slavie Ondřeje Kúdelu.

Odveta osmifinále Evropské ligy: Ondřej Kúdela neudržel nervy. Jeho skrytý slovní výpad se domácím fotbalistům nelíbil | Foto: ČTK/PA

Mynář, který je často viděn na zápasech v Edenu (byl i na duelu s Leicesterem, po němž skončil ve funkci ministra zdravotnictví Roman Prymula), se pustil do rozboru zápasu Glasgow Rangers vs. Slavia i do otázky rasismu.